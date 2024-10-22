5 стійких садових рослин: їх складно знищити

Певно, кожен садівник хоче, щоб квіти цвіли якомога довше, попри погодні умови. Тому, обираючи рослини для висадки в зимовий чи весняний період, слід обирати витривалі та стійкі до посухи або заморозків.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про стійкі до посухи садові рослини, які прикрасять ділянку яскравими кольорами.

Герань

Герань (фото: Вікіпедія)

Герань або журавець - це ґрунтопокривна рослина з яскравими літніми квітами, яка впорається з багатьма несприятливими ситуаціями на сонці або в тіні з нечастим поливом. Взимку рослина всихає, але, після зимівлі в відкритому ґрунті, навесні відроджуються знову.

Щоб підтримувати форму кущів стійкого багаторічника, достатньо підстригати відрослі пагони декілька разів на сезон - це також позитивно впливатиме на ріст герані.

Деревій

Деревій (фото: Вікіпедія)

Деревій - багаторічна рослина з ароматними суцвіттями різноманітного кольору. Ці квіти не потребують ретельного догляду, легко переносять посуху та спеку.

Зазвичай деревій зимує в відкритій землі, легко пристосовуючись навіть до збіднілих ґрунтів. Крім цього, деревій швидко росте, але квіти цією стійкої рослини з'являються з середини літа

Епідеміум

Епідеміум (фото: Вікіпедія)

Ці ґрунтопокривні багаторічні кущі жовтими, рожевими або білими весняними квітами досить легко приживаються в тінистих місцях, розростаючись з часом.

Проте ця рослина з різноманітними тендітними квітками може рости й на сонці. Щоб рослина легше переносила зиму, в особливо холодні місяці кущі слід замульчувати. Але, якщо зима помірна, такий захист не потрібний.

Лаванда

Лаванда (фото: Freepik)

Популярна серед садівників витончена лаванда добре утримує вологу, тому можу перенести засуху. До того ж ця витривала рослина знайде шлях до води - вона може вирощувати корені близько 2 метрів завдовжки.

Ароматні фіолетові суцвіття лаванди цвітуть протягом літа, відлякуючи комах-шкідників та приваблюючи бджіл.

Багаторічні айстри

Айстри (фото: Вікіпедія)

Айстри поділяються на велику кількість сортів, найбільш стійкі з яких - низькорослі. Такі рослини гарно ростуть на сонячних місцях, досить легко пристосовуючись до посухи.

Втім, якщо спека достатньо сильна, рекомендують поливати айстри хоча б раз на 10-12 днів. Квіти цих багаторічників з'являються влітку та восени, ефектно прикрашаючи гіллясті кущі.