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Які квіти швидко ростуть: 5 невибагливих "вазонів"

Понеділок 14 жовтня 2024 21:30
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Які квіти швидко ростуть: 5 невибагливих "вазонів" Деякі види квітів ростуть швидко і не потребують значного догляду (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Після придбання кімнатної рослини більшість власників прагнуть швидкого росту квітів, витрачаючи багато зусиль на створення ідеальних умов для зелених улюбленців. Але деякі види рослин ростуть досить швидко без ретельного догляду.

Про те, які невибагливі кімнатні рослини швидко ростуть, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Express.

Алое

Які квіти швидко ростуть: 5 невибагливих &quot;вазонів&quot;

Алое (фото: Freepik)

Сукуленти алое - класичний вибір для будь-якої оселі, і їх люблять за довговічність. Алое - одна з найпростіших у догляді рослин, а росте надзвичайно швидко. Як зазначають, новий листок можна спостерігати кожні кілька місяців, доки "колючий" сукулент не досягне повної зрілості.

Цей ефектний сукулент ідеально підходить для будь-якої кімнати в будинку, нагадуючи іншопланетну рослину своїм зубчастим листям. Вважається, що сік з листя алое містить багато вітамінів та амінокислот, завдяки чому може мати бактерицидну дію.

Хлорофітум

Які квіти швидко ростуть: 5 невибагливих &quot;вазонів&quot;

Рослина-павук хлорофітум (фото: Wikipedia)

Іншим класичним вибором є вічнозелена рослина-павук, хлорофітум. Ця кімнатна рослина не тільки швидко розвивається від природи, але й ідеально підходить для живцювання.

Завдяки цій властивості за деякий час можна отримати декілька горщиків невеликих рослин-павуків.

Але ця квітка, яка швидко зростає, потребує пересадки в горщик відповідного розміру. Тому слідкуйте за корінням і запобігайте пошкодженню, оскільки листя стає довшим.

Гібіскус

Які квіти швидко ростуть: 5 невибагливих &quot;вазонів&quot;

Гібіскус (фото: Freepik)

Якщо ви любите, щоб рослини були по-справжньому барвистими, то кімнатний гібіскус може стати ідеальною рослиною для вас.

Залежно від того, який вид ви вибрали, гібіскус може вирости до 1,5-1,8 метра заввишки у перший рік, що ідеально підходить для заповнення порожнього кута оселі.

Чудові яскраві квіти перетворюють будь-яке приміщення на тропіки, що робить їх чудовим доповненням до будинку в період похмурої осені.

Бамбук

Які квіти швидко ростуть: 5 невибагливих &quot;вазонів&quot;

Бамбук (фото: Freepik)

Надзвичайно популярний серед панд, бамбук став величезним хітом серед садівників у всьому світу як невибаглива, але швидкоросла кімнатна рослина.

Попри те, що бамбук краще росте на відкритому повітрі, він може комфортно почуватися в більшості середовищ. Але бамбук потрібно регулярно підгодовувати, адже при зростанні рослина потребує багато поживних речовин.

Лілія миру

Які квіти швидко ростуть: 5 невибагливих &quot;вазонів&quot;

Лілія миру (фото: Freepik)

Лілії миру називають ідеальною рослиною для початківців, оскільки вони надзвичайно легко пристосовуються до багатьох умов. Якщо за ними правильно доглядати, вони швидко тягнутимуться вгору.

За умови непрямого освітлення і частого поливу, лілія миру виросте до пів метра заввишки у зрілому віці. Її чіткі білі квіти створюють прекрасний контраст з яскравим зеленим листям, тому вона стане вишуканим акцентом приміщення.

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