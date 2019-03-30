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Как пережить выборы на участках: Супрун дала советы

STYLERЖизнь    30.03.2019 - 16:21
Как пережить выборы на участках: Супрун дала советы
Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

Выборы президента 31 марта потребуют от членов избиркомов и наблюдателей повышенного внимания

Выборы президента Украины 31 марта станут для членов избиркомов и наблюдателей на избирательных участках и команды экзит-полов настоящим испытанием, считает и.о. главы Минздрава Уляна Супрун. В своем Facebook она опубликовала ряд рекомендаций, которые помогут не подорвать здоровье в это напряженное время - с утра и до глубокой ночи.

Ответственные обязанности требуют высокой концентрации внимания, при этом сна, свежего воздуха и движения будет мало. 

Супрун советует членам избирательных комитетов и наблюдателям на выборах запастись едой, водой и не забывать о гигиене.

Рекомендуются фрукты и белковая пища: яблоки, бананы, курага, чернослив и мандарины, сыр, мясо, орехи и омлеты.

"Но учитывайте: одними углеводами не обойтись. От сладкого вы быстро проголодаетесь (так действует гормон инсулин) и захотите спать (это из-за нехватки нейропептида орексина)", - отметила Супрун и добавила, что белковая пища даст микроэлементы и поднимет уровень орексина.

Не дайте себе засохнуть. Человеку лучше ориентироваться на 3 литра воды, не учитывая кофе и чая.

При контакте с большим количеством людей не помешает чувство свежести. Поэтому рекомендуется захватить с собой зубную пасту и щетку. Кроме того, не забывайте мыть руки с мылом.

"Мойте руки и возьмите полотенце. Еще один совет на все времена. Контакт с бюллетенями и большим количеством людей оставляют на руках грязь, бактерии и вирусы, а нервозность и много кофе делают ладони потливыми. Решат это 20 секунд мытья рук теплой водой и мылом. Сушить же руки лучше собственным полотенцем, и вряд ли на участках будут бумажные салфетки. К тому же антибактериальные спреи и салфетки не очищают нормально руки, а в фильтрах сушилок для рук может быть полно бактерий. Поэтому лучше возьмите свои мыло и полотенце", - написала Супрун.

Как пережить выборы на участках: Супрун дала советы

Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

Руководительница Минздрава рекомендует взять сухие и влажные салфетки.

Также не ленитесь делать приседания или просто вставайте и растягивайтесь время от времени.

"Если много сидеть или стоять, то рано или поздно все начнет болеть. Мы понимаем, что вы пришли на ответственную работу, а не в спортзал, но уверены, что у вас найдется одна минута - пока греется вода на чай, пока движется очередь в туалет - сделать 20 приседаний и предотвратить застой крови в венах и боли в пояснице", - пишет Супрун.

Также не стоит забывать проветривать участок. Сменная теплая одежда тоже должна быть под рукой.

Супрун советует захватить с собой и аптечку - на всякий случай. 

Как пережить выборы на участках: Супрун дала советы

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Как сообщалось ранее, Уляна Супрун дала украинцам ряд рекомендаций, как уберечься от стрессовых ситуаций и ощущения тревожности. Дело в том, что выборы президента Украины 31 марта могут негативно повлиять на здоровье человека, вызвать стресс, вогнать в депрессию. 

Также мы писали о том, что в сети рассказали об удивительном способе фальсификации, которую могут применять на выборах президента Украины 31 марта.

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