ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Не катастрофа: Супрун перед выборами 2019 дала важные советы

STYLERВыборы 2019    28.03.2019 - 17:13
Не катастрофа: Супрун перед выборами 2019 дала важные советы
Супрун перед выборами 2019 дала важные советы (фото: РБК-Украина)

Выборы президента Украины могут негативно повлиять на здоровье человека

Выборы президента Украины могут негативно повлиять на здоровье человека, вызвать стресс, вогнать в депрессию. Это подтверждают некоторые исследования ученых. Уляна Супрун советует, как уберечься от стрессовых ситуаций и ощущения тревожности в такой важный период для жизни страны.

Уляна Супрун пишет на своей Facebook-странице, что американские исследователи во время последних выборов в США провели опрос и выяснили, что более 50% американцев назвали президентские выборы "весомым источником стресса".

И. о. министра здравоохранения отмечает, что в Украине нет такой статистики, однако и в соцсетях и на улицах "воздух слишком наэлектризован".

Не катастрофа: Супрун перед выборами 2019 дала важные советы

Супрун перед выборами 2019 дала важные советы (фото: GettyImages)

Уляна Супрун дает несколько советов, как уберечься от стресса и сохранить свое психическое и физическое здоровье во время президентской гонки.

Ограничивайте ваше "потребление" медиа

Если непрерывный цикл взаимных обвинений от кандидатов вызывает у вас стресс - ограничьте свое время в медиа. Не смотрите все выступления кандидатов или телепередачи о них, не крутите непрерывно ленту в соцсетях. В предвыборный период сделайте перерыв от СМИ.

Не развивайте дискуссий, которые приведут к конфликту

Не продолжайте обсуждение выборов, если вы понимаете, что оно может перерасти в конфликт или агрессию. Обращайте внимание на частоту обсуждений с друзьями, членами семьи или сотрудниками. Если таких обсуждений много и они провоцируют стресс - уменьшите их количество.

Не катастрофа: Супрун перед выборами 2019 дала важные советы

Супрун перед выборами 2019 дала важные советы (фото: GettyImages)

Признайте, что стресс и тревога за будущее не приносят пользы

Направьте свое внимание в более продуктивном направлении. Можно выбрать деятельность, которая тоже касается выборов, но в то же время затрагивает вопросы, которые вам больше по душе. К примеру, вы можете стать наблюдателем и отстаивать прозрачность и законность голосования.

Что бы ни произошло в день выборов - жизнь продолжается

Даже если ваш кандидат не выйдет во второй тур - это не катастрофа. Важно оставаться сознательным гражданином с активной позицией. Не "катастрофизируйте" ситуацию.

Голосуйте

Сделать свой выбор в такой важный для Украины момент - долг каждого гражданина. Найдите время для того, чтобы спокойно и вдумчиво проанализировать все, что произошло за последние годы в стране. Обязательно ознакомьтесь с программами кандидатов и сделайте осознанный выбор.

Не катастрофа: Супрун перед выборами 2019 дала важные советы

Супрун перед выборами 2019 дала важные советы (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Ранее Уляна Супрун рассказала об опасности для организма человека долек микропластика, который загрязняет экосистему и попадает в человека с пищей через пищевую цепочку.

Напомним, Уляна Супрун рассказала, что Минздрав отменит больничные в том виде, в котором они есть сейчас - в бумажном. Зато больничные будут оформляться в электронном виде.

Супрун рассказала, чем опасны чипсы и китайская еда Реальная угроза: Супрун рассказала, что делать в случае отравления бытовой химией
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины супрун
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь