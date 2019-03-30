Як пережити вибори на дільницях: Супрун дала поради

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Вибори президента 31 березня вимагатимуть від членів виборчкомів і спостерігачів підвищеної уваги

Вибори президента України 31 березня стануть для членів виборчкомів і спостерігачів на виборчих дільницях та команди екзит-полів справжнім випробуванням, вважає в.о. голови МОЗ Уляна Супрун. У своєму Facebook вона опублікувала низку рекомендацій, які допоможуть не підірвати здоров'я в цей напружений час - з ранку і до глибокої ночі.

Відповідальні обов'язки вимагають високої концентрації уваги, при цьому сну, свіжого повітря і руху буде мало.

Супрун радить членам виборчих комітетів і спостерігачам на виборах запастися їжею, водою і не забувати про гігієну.

Рекомендуються фрукти і білкова їжа: яблука, банани, курага, чорнослив і мандарини, сир, м'ясо, горіхи і омлети.

"Але зважайте: самими лише вуглеводами не обійтися. Від солодкого ви швидко зголоднієте (так діє гормон інсулін) та захочете спати (це через брак нейропептиду орексину)", - зазначила Супрун і додала, що білкова їжа дасть мікроелементи та підніме рівень орексину.

Не дайте собі засохнути. Людині краще орієнтуватися на 3 літри води, не враховуючи кави та чаю.

При контакті з великою кількістю людей не завадить відчуття свіжості. Тому рекомендується захопити з собою зубну пасту і щітку. Крім того, не забувайте мити руки з милом.

"Мийте руки і візьміть рушничок. Ще одна порада на всі часи. Контакт із бюлетенями та великою кількістю людей лишають на руках бруд, бактерій і віруси, а знервованість і багато кави роблять долоні пітливими. Вирішать це 20 секунд миття рук теплою водою і милом. Сушити ж руки краще власним рушником, та й навряд чи на дільницях будуть паперові серветки. До того ж антибактеріальні спреї і серветки не очищують нормально руки, а в фільтрах сушарок для рук може бути повно бактерій. Тому краще візьміть свої мило та рушник", - написала Супрун.

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Керівниця МОЗ рекомендує взяти сухі і вологі серветки.

Також не лінуйтеся робити присідання або просто вставайте і розтягуйтеся час від часу.

"Якщо багато сидіти чи стояти, то рано чи пізно все почне боліти. Ми розуміємо, що ви прийшли на відповідальну роботу, а не в спортзал, але впевнені, що у вас знайдеться одна хвилина — поки гріється вода на чай, поки рухається черга в туалет — зробити 20 присідань та запобігти застою крові у венах і болю в попереку", - пише Супрун.

Також не варто забувати провітрювати ділянку. Змінна теплий одяг теж повинна бути під рукою.

Супрун радить захопити з собою аптечку - на всякий випадок.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Як повідомлялося раніше, Уляна Супрун дала українцям низку рекомендацій, як уберегтися від стресових ситуацій і відчуття тривожності. Справа в тому, що вибори президента України 31 березня можуть негативно вплинути на здоров'я людини, викликати стрес, увігнати в депресію.

Також ми писали про те, що у мережі розповіли про дивовижний спосіб фальсифікації, яку можуть застосовувати на виборах президента України 31 березня.