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Пережили окупацію. У Чорнобилі показали свійських тварин, які спокійно мешкають тут без людей

У Чорнобилі пасеться череда корів (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Чорнобильскому заповіднику вже декілька років спокійно пасеться стадо здичавілих корів. Вони прекрасно почувають себе в зоні відчуження в будь-яку пору року.

Як зараз виглядають тварини, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис заповідника у Facebook.

Цікаві факти про чорно-білих корів

Корів тримали "самосели" в місті Чорнобиль та селі Луб’янка (в останньому було 7 голів). Коли в 2016 році померли їх господарі, стадо почало жити на волі.

ВРХ належить до поширеної на Поліссі української чорно-рябої молочної породи.

Як й інші мешканці Заповідника, здичавілі корови часто використовують покинуті будівлі для захисту від вітру та опадів.

Тварини вгодовані, тобто проблем з кормами для них не існує. Взимку, коли випадає сніг, викопують суху траву копитами.

У корів нема потреби доїтися. Їх цикл лактації нормалізується і прив’язаний до народження телят.

У передвоєнні часи стадо налічувало до 20 голів. Тварини пережили окупацію і продовжують освоювати простори Заповідника.

В Чорнобилі живе стадо здичавілих корів (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

 

Раніше у Чорнобилі показали зграю диких тварин.

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Чорнобильтварини