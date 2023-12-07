Пережили оккупацию. В Чернобыле показали домашних животных, спокойно проживающих здесь без людей

Интересные факты о черно-белых коровах

Коров держали "самоселы" в городе Чернобыль и селе Лубянка (в последнем было 7 голов). Когда в 2016 году умерли их хозяева, стадо начало жить на свободе.

КРС относится к распространенной на Полесье украинской черно-пестрой молочной породе.

Как и другие жители Заповедника, одичавшие коровы часто используют заброшенные здания для защиты от ветра и осадков.

Животные упитанные, то есть проблем с кормами для них не существует. Зимой, когда выпадает снег, они выкапывают сухую траву копытами.

У коров нет нужды доиться. Их цикл лактации нормализуется и привязан к рождению телят.

В предвоенные времена стадо насчитывало до 20 голов. Животные пережили оккупацию и продолжают осваивать просторы Заповедника.

В Чернобыле живет стадо одичавших коров (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)