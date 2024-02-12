"Пережила Сталіна, переживу і Путіна": історія 102-річної українки, яка досі читає без окулярів

У Рівному живе жінка, які 4 лютого виповнилося 102 роки. Довгожителька Ганна Сікатур розповіла, що погано бачить, але окуляри не носить.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Суспільне .

Як виглядає довгожителька

За словами жінки, вона майже все життя прожила у селі Карпилівка Дубенського району. Сім років тому вона переїхала у Рівне до дочки й зятя.

"Ніколи не пила і не знала тих таблеток", - розповіла довгожителька.

Ганна розповіла, що в селі робота не така як зараз. Колись треба було роботи багато, адже було 11 гектарів поля. Треба було кіньми все робити, не було тоді машин, як тепер.

"Зараз все є готове, пішла та купила. А колись треба було наготувати та напекти", - зазначила вона.

Також довгожителька мала двох братів та сестру, але всі вони померли. Жінка розповіла, що погано бачить зблизька, втім окуляри не носить.

"Я читаю, в мене є книжки такі з великими буквами. Кіно не люблю дивитись", - додала жінка.

Ганна Сікатур (скриншот)

Що подарували онуки на день народження

У 2023 році до 101-го дня народження, внуки подарували Ганні Сікатурі торт із написом "Пережила Сталіна, переживу і Путіна".

Торт, який подарували внуки (фото: suspilne.media)

"Бог їй стільки сили дав, здоров'я. Це генетична спадковість, вони всі такі фізично здорові й довгожителі. Єдиний брат, що помер, мав онкологічне захворювання у 73 роки", - розповіла донька Євгенія Похилюк.

Ганна Сікатура та Євгенія Похилюк (фото: suspilne.media)

Жінка одружилася у 1945 році. Донька розповіла, що тоді святкувань не проводили через Другу світову війну.

"Вони не далеко жили одне від одного в принципі, то вони бачилися. Каже: "Там посиділи, посміялися і вже сватають через тиждень". Отаке весілля, отака любов", - додала Євгенія.

Чоловік 102-річної Ганни помер, коли йому було 50 років.

Довгожителька Ганна Сікатура має двох внуків і трьох правнуків, найстаршій правнучці - 15 років.

Ганна Сікатура з онуками (фото: suspilne.media)