"Пережила Сталина, переживу и Путина": история 102-летней украинки, которая до сих пор читает без очков
В Ровно живет женщина, которой 4 февраля исполнилось 102 года. Долгожительница Анна Сикатур рассказала, что плохо видит, но очки не носит.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Суспільне.
Как выглядит долгожительница
По словам женщины, она почти всю жизнь прожила в селе Карпиловка Дубенского района. Семь лет назад она переехала в Ровно к дочери и зятю.
"Никогда не пила и не знала тех таблеток", - рассказала долгожительница.
Анна рассказала, что в селе работа не такая, как сейчас. Когда-то было много работы, ведь было 11 гектаров поля. Надо было лошадьми все делать, не было тогда машин, как теперь.
"Сейчас все готово, пошла и купила. А когда-то надо было приготовить и напечь", - отметила она.
Также у долгожительницы были двое братьев и сестра, но все они умерли. Женщина рассказала, что плохо видит вблизи, впрочем, очки не носит.
"Я читаю, у меня есть книги такие с прописными буквами. Кино не люблю смотреть", - добавила женщина.
Анна Сикатур (скриншот)
Что подарили внуки на день рождения
В 2023 году к 101-му дню рождения, внуки подарили Анне Сикатуре торт с надписью "Пережила Сталина, переживу и Путина".
Торт, подаренный внуками (фото: suspilne.media)
"Бог ей столько сил дал, здоровье. Это генетическая наследственность, они все такие физически здоровые и долгожители. Единственный брат, который умер, имел онкологическое заболевание в 73 года", - рассказала дочь Евгения Похилюк.
Анна Сикатур и Евгения Похилюк (фото: suspilne.media)
Женщина вышла замуж в 1945 году. Дочь рассказала, что тогда празднования не проводили из-за Второй мировой войны.
"Они не далеко жили друг от друга в принципе, они виделись. Говорит: "Там посидели, посмеялись и уже сватают через неделю". Такая свадьба, такая любовь", - добавила Евгения.
Муж 102-летней Анны умер, когда ему было 50 лет.
Долгожительница Анна Сикатура имеет двух внуков и трех правнуков, самой старшей правнучке - 15 лет.
Также у Анны было двое братьев и сестра, все они умерли
Анна Сикатура с внуками (фото: suspilne.media)
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