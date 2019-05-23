Небольшая передышка: синоптик обрадовала прогнозом на выходные

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине резко изменится с 28 мая

Погода в Украине в ближайшие несколько дней будет оставаться дождливой и неблагоприятной, но уже в конце недели наступит небольшая передышка. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в своем блоге на сайте Opinion.

Погода в ближайшие дни может наделать беды во многих областях Украины. Синоптик сообщила, что в большинстве областей Украины пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Также возможны ливни, шквалы и даже град. А к воскресенью, по словам Диденко, ожидается затишье.

"26 мая в северных областях, 27 мая – в большинстве областей, кроме юго-востока, существенные осадки маловероятны. Можно будет передохнуть от дождей и заняться работой или отдыхом на открытом воздухе", - отметила синоптик.

Она добавила, что температура воздуха в ближайшие дни существенно не изменится и столбики термометров будут колебаться в пределах +20 +25 градусов, в западных областях будет прохладнее, +16 +21 градус.

Карта погоды

Синоптик предупредила, что с 29 мая в Украине снова испортится погода и в некоторых областях существенно упадет температура воздуха.

"28-29 мая восточная часть Украины очистится от влажных облаков, там будет царить солнечная погода с температурой воздуха +21 +27 градусов. Юг и значительная часть центральных областей также попадут в сухую воздушную массу, только в Одесской области возможен небольшой дождь. А вот на запад и север во вторник-среду очередной атмосферный фронт принесет дожди, грозы и понижение температуры воздуха. В западных областях 29 мая похолодает до +10 +16 градусов", - предупредила Диденко.

В Киеве до конца недели будет влажно, однако осадки будут чередоваться с сухой погодой. Поэтому Диденко посоветовала носить с собой зонты и солнцезащитные очки. В воскресенье, 26 мая, погода начнет улучшаться, но со вторника снова испортится.

"В воскресенье, 26 мая, вероятность дождя уменьшиться. В понедельник, 27 мая, в столице будет преобладать солнечная погода. Однако во вторник, 28 мая, в Киев поступит очередная порция дождей с грозами. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от +22 до +25 градусов", - дала прогноз синоптик.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики порадовали прогнозом погоды.

А также рассказывали о том, что украинцев предупредили о непогоде в ближайшие дни.