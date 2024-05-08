UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Від стресу до затишку. Як привчити собаку до нового дому після переїзду

Як привчити собаку до нового дому (ілюстрація: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Переїзд, навіть довгоочікуваний - це час на пакування речей, інколи не надто приємні сюрпризи і стрес - і для людей, і для домашніх улюбленців. Важливо, щоб ви підготували до цього процесу свого собаку і допомогли йому адаптуватися до нового будинку.

Про те, як привчити собаку до нового місця після переїзду, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Paws.

Як допомогти собаці адаптуватися після переїзду

Необхідно не квапити собаку в процесі звикання до нового життя - це вирішальний крок до того, щоб новий будинок або квартира стали для нього місцем щастя і спокою.

Пройдуть тижні, або, швидше за все, місяці, перш ніж ваш собака відчує себе повністю комфортно в новому середовищі.

Крім цього, те, що ви робите після переїзду, має життєво важливе значення для акліматизації вашого собаки.

Дотримуйтесь регулярних процедур і розкладу

Не забувайте про час прогулянок та ігор. Якщо ваша собака зазвичай виходить на прогулянку о 18:00, обов'язково виводьте її саме в цей час. Крім цього, не забувайте про улюблені ігри домашнього улюбленця і не змінюйте цю діяльність.

Графік годування також повинен залишатися незмінним, а місце, де ви годуєте собаку, має бути схожим на те, яке вона знала раніше.

До того ж зараз не час пробувати нові корми для собак або випробовувати новий нашийник чи шлею - намагайтесь залишати все без змін.

Намагайтесь не змінювати графік прогулянок після переїзду (ілюстрація: Freepik)

Створіть новий комфортний простір спеціально для вашого собаки

Перше, що ви маєте зробити у новому будинку, - це облаштувати місце для усамітнення вашого собаки.

Якщо ваш собака полюбляв ваш старий диван у вітальні або обрав вільне ліжко в спальні своїм улюбленим місцем для усамітнення, створіть щось схоже у новому будинку.

Покладіть килимки, ковдри та іграшки, які пахнуть вашим собакою, вашим старим будинком і вами, у новому просторі.

Крім того, завжди дозволяйте вашому собаці вибирати, чи хоче він взаємодіяти з оточенням, чи ні. Адже коли собаки відчувають стрес при переїзді, їм потрібно багато простору і затишних місць.

Залиште знайомі меблі

Якщо ви переїжджаєте з меблями, неодмінно залиште ті, які подобаються вашому собаці, і зачекайте кілька тижнів, перш ніж купувати нові - якщо ви хочете змінити інтер'єр у новому будинку.

В іншому випадку, якщо переїзд відбувається без предметів інтер'єру і немає можливості брати с собою великі речі - візьміть улюблений плед, подушку, чи килимок собаки.

Зробіть оселю схожою до попередньої за інтер'єром (ілюстрація: Freepik)

В новому домі спочатку розставте меблі або ж розкладіть речі - так, як вони були у вашій старій оселі. Це допоможе улюбленцю відчути себе в знайомому місці.

Не запрошуйте гостей одразу

Запрошення великої кількості людей у перші кілька місяців після переїзду може викликати у собаки сильний стрес. Краще обмежити кількість відвідувачів до мінімуму, наприклад, декількох родичів або найкращих друзів.

Не варто поки що запрошувати сусідів або ж брати з собою собаку до них в гості. Будь-яке знайомство з новими людьми має бути неквапливим і в ідеалі відбуватися протягом декількох місяців.

Не змушуйте собаку знайомитись з новими людьми після переїзду (ілюстрація: Freepik)

Навіть якщо улюбленець зазвичай любить вітатися з незнайомцями, процес переїзду в поєднанні з адаптацією до нового місця є дуже стресовим для собак, і додатковий тиск від зустрічі з новими людьми може бути непосильним навіть для найдоброзичливішого собаки.

Звертайте увагу на зміни в поведінці

Весь процес переїзду сповнений стресу і подій, що викликають занепокоєння як у собаки, так і у власників. Необхідно розуміти, що улюбленцям потрібен час, щоб відчути себе комфортно в новому середовищі.

Крім цього, внаслідок змін у житті собаки може змінитися і його поведінка. Наприклад, собака може боятися залишатися наодинці, він може відчувати страх розлуки, не їсти і не гратися, або починати гавкати чи гарчати на шум або незнайомців.

Все це може бути ознаками сильного стресу і сигналом до звернення по допомогу. В цьому випадку слід пошукати сертифікованого тренера, який використовує метод позитивного підкріплення, або консультанта з поведінки собак.

Це може допомогти вашому собаці пристосуватися до змін, створити комфорт і полегшити тривожні відчуття - і забезпечити йому найкраще собаче життя.

До речі, раніше ми писали про те, чи треба чистити собакам зуби.

А також розповідали про те, як зменшити у собаки стрес від розлуки.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТвариниПоради ветеринара