От стресса к уюту. Как приучить собаку к новому дому после переезда

Как помочь собаке адаптироваться после переезда

Необходимо не торопить собаку в процессе привыкания к новой жизни - это решающий шаг к тому, чтобы новый дом или квартира стали для нее местом счастья и покоя.

Пройдут недели, или, скорее всего, месяцы, прежде чем ваша собака почувствует себя полностью комфортно в новой среде.

Помимо этого, то, что вы делаете после переезда, имеет жизненно важное значение для акклиматизации вашей собаки.

Следуйте регулярным процедурам и расписанию

Не забывайте о времени прогулок и игр. Если ваша собака обычно выходит на прогулку в 18:00, обязательно выводите ее именно в это время. Кроме этого, не забывайте о любимых играх домашнего питомца и не меняйте эту деятельность.

График кормления также должен оставаться неизменным, а место, где вы кормите собаку, должно быть похожим на то, какое она знала раньше.

К тому же сейчас не время пробовать новые корма для собак или испытывать новый ошейник или шлейку - старайтесь оставлять все без изменений.

Старайтесь не изменять график прогулок после переезда (иллюстрация: Freepik)

Создайте новое комфортное пространство специально для вашей собаки

Первое, что вы должны сделать в новом доме, - это обустроить место для уединения вашей собаки.

Если ваша собака любила ваш старый диван в гостиной или выбрала свободную кровать в спальне своим любимым местом для уединения, создайте что-то похожее в новом доме.

Положите коврики, одеяла и игрушки, которые пахнут вашей собакой, вашим старым домом и вами в новом пространстве.

Кроме того, всегда позволяйте вашей собаке выбирать, хочет ли она взаимодействовать с окружающими или нет. Ведь когда собаки испытывают стресс при переезде, им нужно много простора и уютных мест.

Оставьте знакомую мебель

Если вы переезжаете с мебелью, непременно оставьте ту, которая нравится вашей собаке, и подождите несколько недель, прежде чем покупать новую - если вы хотите изменить интерьер в новом доме.

В ином случае, если переезд происходит без предметов интерьера и нет возможности брать с собой большие вещи - возьмите любимый плед, подушку или коврик собаки.

Сделайте дом похожим на предыдущий по интерьеру (иллюстрация: Freepik)

В новом доме сначала расставьте мебель или же разложите вещи - так, как они были в вашем старом доме. Это поможет любимцу почувствовать себя в знакомом месте.

Не приглашайте гостей сразу

Приглашение большого количества людей в первые несколько месяцев после переезда может вызвать у собаки сильный стресс. Лучше ограничить количество посетителей до минимума, например нескольких родственников или лучших друзей.

Не стоит пока приглашать соседей или брать с собой собаку к ним в гости. Любое знакомство с новыми людьми должно быть неторопливым и в идеале происходить в течение нескольких месяцев.

Не заставляйте собаку знакомиться с новыми людьми после переезда (иллюстрация: Freepik)

Даже если любимец обычно любит здороваться с незнакомцами, процесс переезда в сочетании с адаптацией к новому месту очень стрессовый для собак, и дополнительное давление от встречи с новыми людьми может быть непосильным даже для самой доброжелательной собаки.

Обращайте внимание на изменения в поведении

Весь процесс переезда полон стресса и событий, вызывающих беспокойство как у собаки, так и у владельцев. Необходимо понимать, что питомцам нужно время, чтобы почувствовать себя комфортно в новой среде.

Кроме этого, в результате изменений в жизни собаки может измениться и ее поведение. Например, собака может бояться оставаться наедине, она может испытывать страх разлуки, не есть и не играть, или начинать лаять и рычать на шум или незнакомцев.

Все это может являться признаками сильного стресса и сигналом к обращению за помощью. В этом случае следует поискать сертифицированного тренера, использующего метод положительного подкрепления или консультанта по поведению собак.

Это может помочь вашей собаке приспособиться к переменам, создать комфорт и облегчить тревожные ощущения - и обеспечить ему наилучшую собачью жизнь.