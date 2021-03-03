Перевод часов: по какому времени будут жить украинцы и когда будет последний переход

Об отказе от перевода часов говорили уже давно, но сегодня, 3 марта, в Украине сделали первый шаг к этому. Так, Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №4201.

"За" проголосовали 277 народных депутатов. Если законопроект поддержат во втором чтении, то в Украине откажутся от перевода часов вперед или назад. Таким образом Украина останется на "зимнем" времени.

Но на "летнее" время в конце марта часы все еще нужно будет переводить в ночь с 27 на 28 число (на час вперед). А вот в октябре 2021 года в ночь с 23 на 24 октября может быть последний перевод часов (на час назад).

"Каждый год переход на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября... Надеемся, что в случае поддержки Верховной радой, этот сезонный перевод стрелок часов станет последним, поскольку в законопроекте четко предусмотрено, что сезонный переход времени не применяется", - говорится в пояснительной записке.

Автор законопроекта первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук. По его словам, доказано, что перевод часов не помогает сэкономить электроэнергию.

В Украине часы переводят в соответствии с постановлением правительства от 1996 года. Это происходит в последнее воскресенье марта (на час вперед - "летнее" время) и в последнее воскресенье октября (на час назад - "зимнее" время).

Стоит отметить, что ежегодно время переводят около 60 стран. Но большинство (примерно 140) никогда не переводили часы, или же отказались от этого.

Кроме того, Европейский парламент в 2019 году также поддержал отмену сезонного перевода часов с 2021 года. Это было связано с голосованием жителей ЕС, 84% из которых отказались от перевода часов.