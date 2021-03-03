В Украине отменяют перевод часов. Причина может удивить

Перевод часов на летнее время в ночь с 27 на 28 марта может стать последним переводом часов в истории Украины. Уже 3 марта Верховная Рада рассмотрит проекты законов об отмене перехода на зимнее и летнее время.

Об этом говорится в на сайте парламента.

Итак. Почему нардепы хотят отменить перевод часов? Первая причина – противодействие агрессии со стороны России.

Как говорится в пояснительной записке законопроекта №4201, данная инициатива политиков направлена не только на решение вопросов относительно определения правовых основ исчисления времени в Украине, но и призвана обеспечить защиту территориальной целостности и укрепления национальной безопасности Украины".

Дело в том, что на временно оккупированных территориях Украины установленное время государства-агрессора – Российской Федерации. Поэтому установление и закрепление на всей территории Украины без исключения единого киевского времени, по утверждению парламентариев, "позволит укрепить и безопасности позиции Украины и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий".

А еще – укрепление здоровья украинцев.

Так. Законопроект направлен на защиту здоровья населения, поскольку по мнению большинства ученых и врачей, указанный порядок исчисления времени в части ежегодного перевода стрелок часов на один час вперед и назад вызывает значительное ухудшение состояния здоровья людей в период адаптации к "летнему" и "зимнему" времени.

Такой "сезонный временной скачок" приводит к изменению биологических ритмов человека, что негативным образом отражается на общем состоянии человека, как физиологическом, так и психологическом.

В частности, говорят ученые, после перевода часовых стрелок у граждан ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, наблюдается значительное обострение хронических болезней.

Кроме того, ученые и врачи связывают изменения времени с заболеваниями сердечно-сосудистой или иммунной систем, поскольку они прерывают биологические циклы.

Также доказано, что перевод часов не помогает энергосбережению.

Но и это еще не все. По мнению парламентариев, отмена перевода часов будет способствовать евроинтеграционным стремлениям Украины.

Ведь хотя ежегодный переход на летнее время и возвращение на поясной применяется сейчас примерно в 60 странах, все же около 140 стран или никогда не пользовались сезонным временем, или отказались от такой практики. Например, в 2019 году Европейский парламент также поддержал идею отменить сезонный перевод часов с 2021 года.