Перевірте свою силу! Ось скільки часу потрібно вміти стояти у бічній планці

Як довго потрібно стояти у боковій планці

Бічна планка перевіряє вашу витривалість преса та стабільність усього тіла. Ось на що вказує час вашої бічної планки:

менше 15 секунд: ваша основна витривалість потребує серйозної роботи

ваша основна витривалість потребує серйозної роботи 15-30 секунд: гідне утримання, але є куди вдосконалюватися

гідне утримання, але є куди вдосконалюватися 30-60 секунд: у вас міцна основна сила та витривалість

у вас міцна основна сила та витривалість 60-90 секунд: ваша сила вище середнього

ваша сила вище середнього 90+ секунд: тіло у чудовій формі

Така вправа - це завдання на стійкість усього тіла, яке виявляє слабкі сторони плечей і стегон. У той час як більшість вправ для преса спрямовані на тренування прямого м’яза живота, тоді як бічна планка розвиває потребу в бічній силі та стабільності, про яку часто не звертають уваги.

До того ж сприяє підтримці правильної постави, оскільки вона зміцнює м’язи, що відповідають за вертикальне положення тіла.

Регулярне виконання цієї вправи може значно покращити фізичну форму, знизити ризик травм і сприяти загальному здоров’ю.

Як покращити свої успіхи

Щоб покращити стояння в бічній планці, важливо працювати над силою, стабільністю та технікою. Ось кілька порад, які допоможуть досягти кращих результатів:

Правильна техніка - переконайтесь, що тіло утворює пряму лінію від голови до п’ят. Не допускайте прогину в спині або підйому стегон занадто високо

Виконуйте додаткові вправи для преса, такі як класична планка, вправи на стабільність і скручування, щоб покращити силу і витривалість

Прогресивне збільшення часу - почніть з коротших інтервалів, наприклад, 15-20 секунд, і поступово збільшуйте час до 30-60 секунд або більше

Утримання правильного положення плеча - переконайтесь, що ваше плече не перевантажене, і знаходиться точно над ліктем. Це допоможе уникнути травм і підтримувати стабільність

Контролюйте своє дихання, не затримуйте його. Ритмічне дихання допомагає зберегти енергію на довший час

Частіше тренуйтесь - для покращення результатів практикуйте планку регулярно, додаючи різноманітність вправ

Скільки часу потрібно стояти у бічній планці (фото: Freepik)

Вас може зацікавити