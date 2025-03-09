Перевірте свою силу! Ось скільки часу потрібно вміти стояти у бічній планці

Бічна планка - ефективна вправа для зміцнення м'язів і покращення загальної фізичної форми. Але скільки часу потрібно стояти, щоб перевірити свої сили та витривалість?
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Бічна планка перевіряє вашу витривалість преса та стабільність усього тіла. Ось на що вказує час вашої бічної планки:
Така вправа - це завдання на стійкість усього тіла, яке виявляє слабкі сторони плечей і стегон. У той час як більшість вправ для преса спрямовані на тренування прямого м’яза живота, тоді як бічна планка розвиває потребу в бічній силі та стабільності, про яку часто не звертають уваги.
До того ж сприяє підтримці правильної постави, оскільки вона зміцнює м’язи, що відповідають за вертикальне положення тіла.
Регулярне виконання цієї вправи може значно покращити фізичну форму, знизити ризик травм і сприяти загальному здоров’ю.
Щоб покращити стояння в бічній планці, важливо працювати над силою, стабільністю та технікою. Ось кілька порад, які допоможуть досягти кращих результатів:
Вас може зацікавити