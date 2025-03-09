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Проверьте свою силу! Вот сколько времени нужно уметь стоять в боковой планке

Сколько времени нужно уметь стоять в боковой планке (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Боковая планка - эффективное упражнение для укрепления мышц и улучшения общей физической формы. Но сколько времени нужно стоять, чтобы проверить свои силы и выносливость?

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Как долго нужно стоять в боковой планке

Боковая планка проверяет вашу выносливость пресса и стабильность всего тела. Вот на что указывает время вашей боковой планки:

  • менее 15 секунд: ваша основная выносливость требует серьезной работы
  • 15-30 секунд: достойное удержание, но есть куда совершенствоваться
  • 30-60 секунд: у вас прочная основная сила и выносливость
  • 60-90 секунд: ваша сила выше среднего
  • 90+ секунд: тело в отличной форме

Такое упражнение - это задание на устойчивость всего тела, которое обнаруживает слабые стороны плеч и бедер. В то время как большинство упражнений для пресса направлены на тренировку прямой мышцы живота, тогда как боковая планка развивает потребность в боковой силе и стабильности, на которую часто не обращают внимания.

К тому же способствует поддержанию правильной осанки, поскольку она укрепляет мышцы, отвечающие за вертикальное положение тела.

Регулярное выполнение этого упражнения может значительно улучшить физическую форму, снизить риск травм и способствовать общему здоровью.

Как улучшить свои успехи

Чтобы улучшить стояние в боковой планке, важно работать над силой, стабильностью и техникой. Вот несколько советов, которые помогут достичь лучших результатов:

  • Правильная техника - убедитесь, что тело образует прямую линию от головы до пяток. Не допускайте прогиба в спине или подъема бедер слишком высоко
  • Выполняйте дополнительные упражнения для пресса, такие как классическая планка, упражнения на стабильность и скручивания, чтобы улучшить силу и выносливость
  • Прогрессивное увеличение времени - начните с более коротких интервалов, например, 15-20 секунд, и постепенно увеличивайте время до 30-60 секунд или более
  • Удержание правильного положения плеча - убедитесь, что ваше плечо не перегружено, и находится точно над локтем. Это поможет избежать травм и поддерживать стабильность
  • Контролируйте свое дыхание, не задерживайте его. Ритмичное дыхание помогает сохранить энергию на более длительное время
  • Чаще тренируйтесь - для улучшения результатов практикуйте планку регулярно, добавляя разнообразие упражнений

Сколько времени нужно стоять в боковой планке (фото: Freepik)

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