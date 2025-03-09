Проверьте свою силу! Вот сколько времени нужно уметь стоять в боковой планке

Боковая планка - эффективное упражнение для укрепления мышц и улучшения общей физической формы. Но сколько времени нужно стоять, чтобы проверить свои силы и выносливость?
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Боковая планка проверяет вашу выносливость пресса и стабильность всего тела. Вот на что указывает время вашей боковой планки:
Такое упражнение - это задание на устойчивость всего тела, которое обнаруживает слабые стороны плеч и бедер. В то время как большинство упражнений для пресса направлены на тренировку прямой мышцы живота, тогда как боковая планка развивает потребность в боковой силе и стабильности, на которую часто не обращают внимания.
К тому же способствует поддержанию правильной осанки, поскольку она укрепляет мышцы, отвечающие за вертикальное положение тела.
Регулярное выполнение этого упражнения может значительно улучшить физическую форму, снизить риск травм и способствовать общему здоровью.
Чтобы улучшить стояние в боковой планке, важно работать над силой, стабильностью и техникой. Вот несколько советов, которые помогут достичь лучших результатов:
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