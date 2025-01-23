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Перевірте свої косметички. Візажист розповіла, яку небезпеку вони можуть становити

Яку небезпеку можуть становити косметички для шкіри (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Завдяки правильному догляду за шкірою можна досягти бездоганному вигляду. Неналежна чистота пензлів для макіяжу та інших засобів у косметичці, може призвести до подразнення шкіри і навіть інфекцій.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

Яку небезпеку можуть приховувати косметички

ожного разу, коли ви наносите макіяж, мертві клітини шкіри та бактерії з ваших пензлів переносяться в косметичку. Дослідження показали, що 90% косметичок забруднені небезпечними бактеріями, такими як кишкова паличка, стрептокок і стафілокок, тому що їх регулярно не миють.

Завжди закривайте засоби

оли ви використовуєте продукт, завжди перевіряйте, чи щільно закрита кришка. Цей простий крок запобігає проникненню вологого повітря в продукт та уникненню ідеальних умов для росту бактерій.

Очищайте не тільки пензлики

Позбавтесь від прострочених продуктів

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