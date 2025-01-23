Проверьте свои косметички. Визажист рассказала, какую опасность они могут представлять

Благодаря правильному уходу за кожей можно достичь безупречного вида. Ненадлежащая чистота кистей для макияжа и других средств в косметичке, может привести к раздражению кожи и даже инфекциям.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
раз, когда вы наносите макияж, мертвые клетки кожи и бактерии из ваших кистей переносятся в косметичку. Исследования показали, что 90% косметичек загрязнены опасными бактериями, такими как кишечная палочка, стрептококк и стафилококк, потому что их регулярно не моют.
Всегда закрывайте средства
вы используете продукт, всегда проверяйте, плотно ли закрыта крышка. Этот простой шаг предотвращает проникновение влажного воздуха в продукт и избежание идеальных условий для роста бактерий.
Очищайте не только кисточки
Избавьтесь от просроченных продуктов
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