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Проверьте свои косметички. Визажист рассказала, какую опасность они могут представлять

Какую опасность могут представлять косметички для кожи (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Благодаря правильному уходу за кожей можно достичь безупречного вида. Ненадлежащая чистота кистей для макияжа и других средств в косметичке, может привести к раздражению кожи и даже инфекциям.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Какую опасность могут скрывать косметички

раз, когда вы наносите макияж, мертвые клетки кожи и бактерии из ваших кистей переносятся в косметичку. Исследования показали, что 90% косметичек загрязнены опасными бактериями, такими как кишечная палочка, стрептококк и стафилококк, потому что их регулярно не моют.

Всегда закрывайте средства

вы используете продукт, всегда проверяйте, плотно ли закрыта крышка. Этот простой шаг предотвращает проникновение влажного воздуха в продукт и избежание идеальных условий для роста бактерий.

Очищайте не только кисточки

Избавьтесь от просроченных продуктов

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