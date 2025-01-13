Тренування і макіяж: що станеться зі шкірою, якщо не змивати косметику з обличчя

Багато дівчат тренуються з макіяжем на обличчі, що може призвести до багатьох проблем зі шкірою. Почувати себе впевнено можна і без косметики, тоді перед заняттям її краще змивати.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, які засоби можна наносити на шкіру перед заняттям спортом.

Чи варто тренуватись з макіяжем на обличчі

За словами косметолога Дарії Тіщенко, під час фізичних навантажень шкіра активно пітніє, а пори розширюються. Тому макіяж під час тренувань може призводити до закупорювання пор, що збільшує ризик виникнення акне та подразнень.

Найкраще очищати обличчя від макіяжу перед заняттями спортом, щоб шкіра могла "дихати" й залишалася здоровою.

Бактерії, з якими ми стикаємося в тренажерному залі, швидше за все, прилипнуть до макіяжу, ніж до чистої шкіри. Тому бактерії будуть осідати у порах, що призведе до запалення.

Як очистити шкіру перед заняттям спортом

Перед тренуванням найкраще очистити шкіру для видалення забруднень і надлишків себуму. Далі зволожити за допомогою легкого, зволожувального крему.

Уникайте важкої косметики, як-от шарів повного покриття, це допоможе зменшити висипання після тренування. Також варто взяти засіб для чищення з собою в тренажерний зал, щоб очистити обличчя відразу після тренування.

Шкіра відіграє важливу роль, допомагаючи тілу регулювати температуру, особливо під час фізичних вправ, коли прискорюється пульс і обмін речовин. Дозволити порам розширюватися, щоб піт міг виходити - це лише один зі способів, за допомогою яких шкіра вивільняє надлишок тепла від тіла.

Як наносити макіяж

Деякі люди вирішують наносити макіяж перед відвідуванням тренажерного залу з кількох причин, наприклад, відчуваючи невпевненість у своїй шкірі в громадському місці.

Однак, оскільки товсті основи є більш комедогенними, спричиняючи негативний вплив на шкіру, тому варто використовувати альтернативні засоби.

Альтернативи тонального крему можуть включати використання ВВ-крему. Вони призначені для покращення тонусу та загального вигляду шкіри. CC або креми для корекції кольору призначені для зменшення почервоніння та нерівного тону шкіри.