Перевірте свої косметички. Візажист розповіла, яку небезпеку вони можуть становити

Завдяки правильному догляду за шкірою можна досягти бездоганному вигляду. Неналежна чистота пензлів для макіяжу та інших засобів у косметичці, може призвести до подразнення шкіри і навіть інфекцій.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Яку небезпеку можуть приховувати косметички

Багато людей зберігають свою косметику в косметичках або жіночих сумочках, думаючи, що це безпечно.

Візажист Сафрон Хьюз розповіла, к ожного разу, коли ви наносите макіяж, мертві клітини шкіри та бактерії з ваших пензлів переносяться в косметичку. Дослідження показали, що 90% косметичок забруднені небезпечними бактеріями, такими як кишкова паличка, стрептокок і стафілокок, тому що їх регулярно не миють.

Ситуація може стати ще гіршою для тих, хто тримає свої косметички під раковиною або біля душу. Тепле та вологе середовище може прискорити утворення цвілі та стати ідеальним середовищем для розмноження паразитів.

Як уникнути небезпеки

Завжди закривайте засоби

Необхідно засоби завжди тримати закритими, коли ви їх не використовуєте. Також, к оли ви використовуєте продукт, завжди перевіряйте, чи щільно закрита кришка. Цей простий крок запобігає проникненню вологого повітря в продукт та уникненню ідеальних умов для росту бактерій.

Очищайте не тільки пензлики

Також легко забути, що самі засоби для макіяжу потребують очищення, а не лише пензлики чи аплікатори. На косметичних засобах може накопичуватися пил, мертві клітини шкіри та накопичення продуктів.

"Б'юті-блендери та інші губки для макіяжу можуть утворювати цвіль, якщо їх не мити після кожного використання. Їхня пориста структура дозволяє їм поглинати бруд, жири та залишки макіяжу, створюючи середовище, де цвіль процвітає, якщо не очищати регулярно. Це може призвести до висипань та інших подразнень шкіри»", - зазначила експерт.

Позбавтесь від прострочених продуктів

Перш ніж відкривати будь-який новий косметичний продукт, завжди перевіряйте на етикетці термін придатності.

Після закінчення терміну якість продуктів втрачається і вони можуть стати розсадником бактерій.

Перевірте якість продукції

Якщо ви не впевнені щодо терміну придатності продукту, то можна визначити це на вигляд і на дотик.

Один із найпростіших способів визначити, чи закінчився термін придатності вашого продукту - це його запах або текстура. Якщо з'явився новий різкий запах або продукт став рідким або густим, то його необхідно викинути.

Тримайте косметички в чистоті

Брудні косметички та сумки, ящики та поверхні можуть забруднити ваші гарні чисті продукти.