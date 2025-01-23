Проверьте свои косметички. Визажист рассказала, какую опасность они могут представлять

Благодаря правильному уходу за кожей можно достичь безупречного вида. Ненадлежащая чистота кистей для макияжа и других средств в косметичке, может привести к раздражению кожи и даже инфекциям.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Какую опасность могут скрывать косметички

Многие люди хранят свою косметику в косметичках или женских сумочках, думая, что это безопасно.

Визажист Сафрон Хьюз рассказала, каждый раз, когда вы наносите макияж, мертвые клетки кожи и бактерии из ваших кистей переносятся в косметичку. Исследования показали, что 90% косметичек загрязнены опасными бактериями, такими как кишечная палочка, стрептококк и стафилококк, потому что их регулярно не моют.

Ситуация может стать еще хуже для тех, кто держит свои косметички под раковиной или возле душа. Теплая и влажная среда может ускорить образование плесени и стать идеальной средой для размножения паразитов.

Как избежать опасности

Всегда закрывайте средства

Необходимо средства всегда держать закрытыми, когда вы их не используете. Также, когда вы используете продукт, всегда проверяйте, плотно ли закрыта крышка. Этот простой шаг предотвращает проникновение влажного воздуха в продукт и избежание идеальных условий для роста бактерий.

Очищайте не только кисточки

Также легко забыть, что сами средства для макияжа нуждаются в очистке, а не только кисточки или аппликаторы. На косметических средствах может накапливаться пыль, мертвые клетки кожи и накопления продуктов.

"Бьюти-блендеры и другие губки для макияжа могут образовывать плесень, если их не мыть после каждого использования. Их пористая структура позволяет им поглощать грязь, жиры и остатки макияжа, создавая среду, где плесень процветает, если не очищать регулярно. Это может привести к высыпаниям и другим раздражениям кожи", - отметила эксперт.

Избавьтесь от просроченных продуктов

Прежде чем открывать любой новый косметический продукт, всегда проверяйте на этикетке срок годности.

По истечении срока качество продуктов теряется и они могут стать рассадником бактерий.

Проверьте качество продукции

Если вы не уверены насчет срока годности продукта, то можно определить это на вид и на ощупь.

Один из самых простых способов определить, закончился ли срок годности вашего продукта - это его запах или текстура. Если появился новый резкий запах или продукт стал жидким или густым, то его необходимо выбросить.

Держите косметички в чистоте

Грязные косметички и сумки, ящики и поверхности могут испачкать ваши красивые чистые продукты.