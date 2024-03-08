Перевірте свої гаманці. Така українська монета принесе майже 90 тисяч гривень (фото)

2 копійки 1992 року - у чому "родзинка"

Так, на аукціоні з'явився цікавий лот. Продавець з Нікополя, що на Дніпропетровщині, вирішив продати рідкісну монету.

Чоловік виставив на торги 2 копійки, які було викарбувано у 1992 році. Ця монета була пробною та не мала потрапити в обіг. Усе через рідкісний брак - ескіз 2 копійок зробили з помилкою.

2 копійки 1992 року - ціна (фото: violity.com)

На монетці можна помітити вузький вінок. Саме це її головною "родзинкою". Подейкують, що таких бракованих екземплярів дуже мало, декілька десятків. Втім, іноді вони "спливають" на аукціонах.

Нумізмати цінують саме такі 2 копійки. А тому нерідко віддають за них тисячі гривень. Цього разу рідкісний лот може піти з молотка за 88 тисяч гривень. Втім, ціна може "злетіти" ще вище, якщо учасники аукціону почнуть робити ставки.

Рідкісна монета (фото: violity.com)

За лотом вже стежать 29 користувачів. Ймовірно, лот усе ж має попит та принесе власнику великі гроші.