Проверьте свои кошельки. Такая украинская монета принесет почти 90 тысяч гривен (фото)

2 копейки 1992 года - в чем "изюминка"

Так, на аукционе появился интересный лот. Продавец из Никополя, Днепропетровской области, решил продать редкую монету.

Мужчина выставил на торги 2 копейки, которые были отчеканены в 1992 году. Эта монета была пробной и не должна была попасть в обращение. Все из-за редкого брака - эскиз 2 копеек сделали с ошибкой.

2 копейки 1992 года – цена (фото: violity.com)

На монетке можно увидеть узкий венок. Именно это ее главная "изюминка". Говорят, что таких бракованных экземпляров очень мало, несколько десятков. Впрочем, иногда они "всплывают" на аукционах.

Нумизматы ценят именно такие 2 копейки. Поэтому нередко отдают за них тысячи гривен. В этот раз редкий лот может уйти с молотка за 88 тысяч гривен. Впрочем, цена может "взлететь" еще выше, если участники аукциона начнут делать ставки.

Редкая монета (фото: violity.com)

За лотом уже следят 29 пользователей. Вероятно, лот все же пользуется спросом и принесет владельцу большие деньги.