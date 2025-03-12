Перевірте свій iPhone прямо зараз! Apple випускає важливе оновлення, яке треба встановити

"iOS 18.3.2 містить важливі виправлення помилок і оновлення безпеки, а також усуває проблему, через яку могло перериватися відтворення потокового контенту", - йдеться в офіційних примітках Apple.

Варто зазначити, що це не велике оновлення iOS. Воно не містить нових додатків, змін дизайну або додаткових функцій. Однак його встановлення допоможе захистити пристрій від потенційних загроз і запобігти подальшим збоям.

Щоб встановити iOS 18.3.2, відкрийте "Налаштування", "Основні", "Оновлення ПЗ".

Розмір завантаження становить близько 800 МБ, тому переконайтеся, що у вас достатньо мобільного інтернету або дочекайтеся підключення до Wi-Fi. Після встановлення iPhone може вимагати перезавантаження.

Якщо оновлення в цей момент незручне, можна вибрати "Оновити сьогодні вночі", щоб виправити помилки під час сну.

Важливо не відкладати оновлення, інакше пристрій залишиться вразливим для загроз і можливих збоїв.

"Усім користувачам iOS необхідно оновитися до версії iOS 18.3.2, оскільки вона усуває вразливість, яку активно використовують кіберзлочинці", - зазначив Адам Бойнтон, старший менеджер зі стратегії безпеки в компанії Jamf.

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