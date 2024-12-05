Перевірте себе: 5 ознак організму, що ви неправильно жуєте їжу

Під час пережовуванні їжі вона розпадається на маленькі шматочки, які легше перетравлюються. Якщо робити це не ретельно, то це може завдати серйозної шкоди шлунку.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, скільки разів потрібно пережовувати їжу.
Пережовування 32 рази є середнім числом, яке застосовується до більшості шматків їжі. На страви, які важче жувати, наприклад стейк і горіхи, може знадобитися до 40 розжовувань на один ковток. Для розщеплення таких продуктів, як кавун, може знадобитися менше розжовування - всього 10-15 разів.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти Real simple та Healthline.