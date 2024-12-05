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Перевірте себе: 5 ознак організму, що ви неправильно жуєте їжу

Ознаки організму, що ви не ретельно пережовуєте їжу (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Під час пережовуванні їжі вона розпадається на маленькі шматочки, які легше перетравлюються. Якщо робити це не ретельно, то це може завдати серйозної шкоди шлунку.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, скільки разів потрібно пережовувати їжу.

Пережовування 32 рази є середнім числом, яке застосовується до більшості шматків їжі. На страви, які важче жувати, наприклад стейк і горіхи, може знадобитися до 40 розжовувань на один ковток. Для розщеплення таких продуктів, як кавун, може знадобитися менше розжовування - всього 10-15 разів.

 

Раніше ми повідомляли, які продукти зменшують запалення в організмі та допомагають при грипі.

Також ми писали про 5 комбінацій в їжі, які завдають шкоди шлунку та травленню.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти Real simple та Healthline.

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