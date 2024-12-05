Перевірте себе: 5 ознак організму, що ви неправильно жуєте їжу

Раніше ми повідомляли, які продукти зменшують запалення в організмі та допомагають при грипі.

Також ми писали про 5 комбінацій в їжі, які завдають шкоди шлунку та травленню.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти Real simple та Healthline.