Проверьте себя: 5 признаков организма, что вы неправильно жуете пищу

Пережевывание 32 раза является средним числом, применяемым к большинству кусков пищи. На блюда, которые труднее жевать, например стейк и орехи, может потребоваться до 40 разжевываний на один глоток. Для расщепления таких продуктов, как арбуз, может потребоваться меньшее разжевывание - всего 10-15 раз.