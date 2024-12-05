Проверьте себя: 5 признаков организма, что вы неправильно жуете пищу

При пережевывании пищи она распадается на маленькие кусочки, которые легче перевариваются. Если делать это не тщательно, то это может нанести серьезный вред желудку.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, сколько раз нужно пережевывать еду.
Пережевывание 32 раза является средним числом, применяемым к большинству кусков пищи. На блюда, которые труднее жевать, например стейк и орехи, может потребоваться до 40 разжевываний на один глоток. Для расщепления таких продуктов, как арбуз, может потребоваться меньшее разжевывание - всего 10-15 раз.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Real simple и Healthline.