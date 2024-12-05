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Проверьте себя: 5 признаков организма, что вы неправильно жуете пищу

Признаки организма, что вы не тщательно пережевываете пищу (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

При пережевывании пищи она распадается на маленькие кусочки, которые легче перевариваются. Если делать это не тщательно, то это может нанести серьезный вред желудку.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, сколько раз нужно пережевывать еду.

Пережевывание 32 раза является средним числом, применяемым к большинству кусков пищи. На блюда, которые труднее жевать, например стейк и орехи, может потребоваться до 40 разжевываний на один глоток. Для расщепления таких продуктов, как арбуз, может потребоваться меньшее разжевывание - всего 10-15 раз.

 

Ранее мы сообщали, какие продукты уменьшают воспаление в организме и помогают при гриппе.

Также мы писали о 5 комбинациях в пище, которые наносят вред желудку и пищеварению.

При написании материала использовались следующие источники: сайты Real simple и Healthline.

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