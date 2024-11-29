6 продуктів, які зменшують запалення в організмі та допомагають при грипі

Пробіотики корисні для травлення та задатні допомагати при грипі. Дієтолог назвала 6 продуктів, які повинні бути у раціоні кожного.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як пробіотики впливають на організм та чи можуть нашкодити.

Чим корисні пробіотики

За словами дієтолога Наталі Самойленко, пробіотики мають багато переваг для організму, а саме:

зміцнюють імунну систему

підвищують рівень енергії завдяки виробленню вітаміну B12

корисні при проблемах з кишечником, в тому числі при запаленні

покращують стан шкіри

допомагають при грипі та респіраторних захворюваннях

знижують наслідки лікування антибіотиками.

В яких продуктах містяться

Квашена капуста

Крім пробіотиків, цей продукт містить клітковину, вітаміни С, В і К, натрій, залізо та інші корисні мікроелементи.

Також в кислій капусті є корисні для зору антиоксиданти лютеїн і зеаксантин. Однак все це стосується тільки непастеризованої квашеної капусти.

Кімчі

Кімчі - це корейська гостра овочева страва. Для приготування кімчі використовується пекінська капуста, до якої додають моркву, часник, цибулю, сіль, соуси, після чого заквашують протягом 14 днів.

В такій страві є високий вміст вітамінів А й С, щонайменше 10 різних мінералів та понад 34 амінокислотами.

Квашені огірки

Це хороше джерело пробіотиків та вітаміну К. Крім того, споживання солоних огірків добре позначається на роботі травлення

Важливий знати, що огірки, замариновані з додаванням оцту, не містять живих бактерій.

Квашені помідори

Головна перевага квашених помідорів у тому, що це - природний антиоксидант під назвою лікопін.

У таких помідорах міститься чимало корисних речовин: йод, калій, фосфор, бор, магній, натрій, марганець, кальцій, залізо, мідь та цинк. А ще в них є природний антибіотик - кверцетин, який має протизапальний ефект.

Деякі види сиру

Більшість видів сиру є ферментованими, але це не означає, що всі вони містять пробіотики.

Напівтверді сири: чедер, моцарела або гауда, а також кисломолочний сир, можуть містити більше пробіотиків, ніж інші види сиру, які витримуються довше.

Йогурт

Як відомо, йогурт - одне з найкращих джерел пробіотиків. Такий продукт має таку користь для здоров'я: ﻿﻿покращення здоровʼя кісток, серця та шлунково-кишкового тракту, ﻿﻿зниження ризику діабету.

Однак, не всі йогурти містять живі пробіотики. Іноді спосіб, яким молоко обробляється, може вбити живі бактерії.

Тому обов'язково обирай йогурт з активними або живими культурами.

Як пробіотики можуть нашкодити

Багато людей приймають пробіотики, щоб полегшити діарею, запор або біль у шлунку. У довгостроковій перспективі вони повинні покращити загальне здоров’я кишечника. Однак, інколи вони можуть спровокувати нові симптоми, особливо якщо потрапляють в організм у великій дозі.