Перевірте себе: 5 ознак організму, що ви неправильно жуєте їжу

Під час пережовуванні їжі вона розпадається на маленькі шматочки, які легше перетравлюються. Якщо робити це не ретельно, то це може завдати серйозної шкоди шлунку.

Важливість жування для травлення

Процес травлення не починається в шлунку, а в ротовій порожнині.

За словами дієтолога Джоанни Салазар, першим етапом травлення є жування, яке одночасно зменшує розмір їжі та активує слинні залози, щоб вони більше виділялись.

Слина містить такі ферменти, як амілаза та ліпаза, які розщеплюють вуглеводи та жири. Також містить слиз, який допомагає зв’язувати частинки їжі разом і полегшуючи ковтання.

Крім того, слина запускає вироблення соляної кислоти в шлунку, допомагаючи підготуватися до надходження їжі.

Проте у сучасному світі через поспіх та відволікання від їжі багато людей схильні їсти швидко, бездумно або на ходу. У результаті ми не замислюємося про те, наскільки добре ми пережовуємо їжу, не кажучи вже про швидкість, з якою ми це робимо.

До чого може призвести недостатнє жування їжі

Виникає печія

Жування викликає вироблення соляної кислоти в шлунку, це готує шлунок до розщеплення їжі. Але якщо ви не пережовуєте їжу повністю, у шлунку не буде стільки кислоти, щоб сприяти правильному травленню.

Комбінація низької кислотності шлунка та не пережованої їжі може викликати бульбашки газу, які піднімаються до стравоходу та горла, що призводить до печії.

Проблеми з травленням

Коли їжа рухається зі шлунка в тонкий кишечник, то підшлункова залоза виділяє ферменти, а жовчний міхур виділяє жовч.

Обидва компоненти ще більше розщеплюють їжу. Отже, якщо частинки їжі занадто великі, тобто не були повністю пережовані, природні бактерії у кишечнику можуть ферментувати неперетравлену їжу та розмножуватися. Це може спричинити здуття живота, газоутворення та закрепу.

Не засвоїте вітаміни

Жування допомагає організму розщеплювати вуглеводи, білки та жири, тобто макроелементи або основні поживні речовини, які потрібні в найбільшій кількості на молекули, які називаються моносахаридами та амінокислотами.

Ці молекули поглинаються тонким кишечником, де в основному відбувається всмоктування поживних речовин. Але коли їжа спочатку недостатньо пережована, вуглеводи, білки та жири не розщеплюються повністю, що ускладнює поглинання цих поживних речовин тонким кишечником.

Ризик переїдання

Якщо ви не пережовуєте їжу ретельно, то швидше за все, їсте занадто швидко, що може призвести до переїдання. Це може призвести до нудоти та млявості та збільшити ризик метаболічного синдрому. Цей стан характеризується ожирінням, високим рівнем холестерину та підняттям рівня глюкози.

Метаболічний синдром є серйозним захворюванням, оскільки він може підвищити ризик серцево-судинних захворювань, діабету та деяких видів раку.

Важче насолоджуватися їжею

Занадто швидке жування може перешкодити справжньому задоволенню від їжі. Коли ви їсте та жуєте уважно, ви залучаєте всі свої органи чуття. Це не тільки допоможе вам по-справжньому насолодитися їжею, але й полегшить шлунку визначення, коли ви задоволені та ситі.

Скільки разів пережовувати їжу

Пережовування 32 рази є середнім числом, яке застосовується до більшості шматків їжі. На страви, які важче жувати, наприклад стейк і горіхи, може знадобитися до 40 розжовувань на один ковток. Для розщеплення таких продуктів, як кавун, може знадобитися менше розжовування - всього 10-15 разів.