Проверьте себя: 5 признаков организма, что вы неправильно жуете пищу

При пережевывании пищи она распадается на маленькие кусочки, которые легче перевариваются. Если делать это не тщательно, то это может нанести серьезный вред желудку.

Важность жевания для пищеварения

Процесс пищеварения не начинается в желудке, а в полости рта.

По словам диетолога Джоанны Салазар, первым этапом пищеварения является жевание, которое одновременно уменьшает размер пищи и активирует слюнные железы, чтобы они больше выделялись.

Слюна содержит такие ферменты, как амилаза и липаза, расщепляющие углеводы и жиры. Также содержит слизь, которая помогает связывать частицы пищи вместе и облегчая глотание.

Кроме того, слюна запускает выработку соляной кислоты в желудке, помогая подготовиться к поступлению пищи.

Однако в современном мире из-за спешки и отвлечения от еды многие склонны есть быстро, бездумно или на ходу. В результате мы не задумываемся о том, насколько хорошо мы пережевываем еду, не говоря уже о скорости, с которой мы это делаем.

К чему может привести недостаточное жевание пищи

Возникает изжога

Жевание вызывает выработку соляной кислоты в желудке, это готовит желудок к расщеплению пищи. Но если вы не пережевываете еду полностью, в желудке не будет столько кислоты, чтобы способствовать правильному пищеварению.

Комбинация низкой кислотности желудка и не пережеванной пищи может вызвать пузырьки газа, поднимающиеся к пищеводу и горлу, что приводит к изжоге.

Проблемы с пищеварением

Когда пища движется из желудка в тонкий кишечник, поджелудочная железа выделяет ферменты, а желчный пузырь выделяет желчь.

Оба компонента еще больше расщепляют пищу. Итак, если частицы пищи слишком большие, то есть не были полностью пережеваны, природные бактерии в кишечнике могут ферментировать непереваренную пищу и размножаться. Это может вызвать вздутие живота, газообразование и запор.

Не усвоите витамины

Жевание помогает организму расщеплять углеводы, белки и жиры, то есть макроэлементы или основные питательные вещества, которые требуются в наибольшем количестве на молекулы, называемые моносахаридами и аминокислотами.

Эти молекулы поглощаются тонким кишечником, где в основном происходит всасывание питательных веществ. Но когда еда вначале недостаточно пережевана, углеводы, белки и жиры не расщепляются полностью, что затрудняет поглощение этих питательных веществ тонким кишечником.

Риск переедания

Если вы не пережевываете еду тщательно, то, скорее всего, едите слишком быстро, что может привести к перееданию. Это может привести к тошноте и вялости и увеличить риск метаболического синдрома. Это состояние характеризуется ожирением, высоким уровнем холестерина и повышением уровня глюкозы.

Метаболический синдром является серьезным заболеванием, поскольку он может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и некоторых видов рака.

Труднее наслаждаться едой

Слишком быстрое жевание может помешать настоящему удовольствию от еды. Когда вы едите и внимательно жуете, вы привлекаете все свои органы чувств. Это не только поможет вам по-настоящему насладиться едой, но и облегчит желудку определение, когда вы удовлетворены и сыты.

Сколько раз пережевывать пищу

Пережевывание 32 раза является средним числом, применяемым к большинству кусков пищи. На блюда, которые труднее жевать, например стейк и орехи, может потребоваться до 40 разжевываний на один глоток. Для расщепления таких продуктов, как арбуз, может потребоваться меньшее разжевывание - всего 10-15 раз.