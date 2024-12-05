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Проверьте себя: 5 признаков организма, что вы неправильно жуете пищу

Четверг 05 декабря 2024 13:28
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Проверьте себя: 5 признаков организма, что вы неправильно жуете пищу Признаки организма, что вы не тщательно пережевываете пищу (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

При пережевывании пищи она распадается на маленькие кусочки, которые легче перевариваются. Если делать это не тщательно, то это может нанести серьезный вред желудку.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, сколько раз нужно пережевывать еду.

Важность жевания для пищеварения

Процесс пищеварения не начинается в желудке, а в полости рта.

По словам диетолога Джоанны Салазар, первым этапом пищеварения является жевание, которое одновременно уменьшает размер пищи и активирует слюнные железы, чтобы они больше выделялись.

Слюна содержит такие ферменты, как амилаза и липаза, расщепляющие углеводы и жиры. Также содержит слизь, которая помогает связывать частицы пищи вместе и облегчая глотание.

Кроме того, слюна запускает выработку соляной кислоты в желудке, помогая подготовиться к поступлению пищи.

Однако в современном мире из-за спешки и отвлечения от еды многие склонны есть быстро, бездумно или на ходу. В результате мы не задумываемся о том, насколько хорошо мы пережевываем еду, не говоря уже о скорости, с которой мы это делаем.

К чему может привести недостаточное жевание пищи

Возникает изжога

Жевание вызывает выработку соляной кислоты в желудке, это готовит желудок к расщеплению пищи. Но если вы не пережевываете еду полностью, в желудке не будет столько кислоты, чтобы способствовать правильному пищеварению.

Комбинация низкой кислотности желудка и не пережеванной пищи может вызвать пузырьки газа, поднимающиеся к пищеводу и горлу, что приводит к изжоге.

Проблемы с пищеварением

Когда пища движется из желудка в тонкий кишечник, поджелудочная железа выделяет ферменты, а желчный пузырь выделяет желчь.

Оба компонента еще больше расщепляют пищу. Итак, если частицы пищи слишком большие, то есть не были полностью пережеваны, природные бактерии в кишечнике могут ферментировать непереваренную пищу и размножаться. Это может вызвать вздутие живота, газообразование и запор.

Не усвоите витамины

Жевание помогает организму расщеплять углеводы, белки и жиры, то есть макроэлементы или основные питательные вещества, которые требуются в наибольшем количестве на молекулы, называемые моносахаридами и аминокислотами.

Эти молекулы поглощаются тонким кишечником, где в основном происходит всасывание питательных веществ. Но когда еда вначале недостаточно пережевана, углеводы, белки и жиры не расщепляются полностью, что затрудняет поглощение этих питательных веществ тонким кишечником.

Риск переедания

Если вы не пережевываете еду тщательно, то, скорее всего, едите слишком быстро, что может привести к перееданию. Это может привести к тошноте и вялости и увеличить риск метаболического синдрома. Это состояние характеризуется ожирением, высоким уровнем холестерина и повышением уровня глюкозы.

Метаболический синдром является серьезным заболеванием, поскольку он может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и некоторых видов рака.

Труднее наслаждаться едой

Слишком быстрое жевание может помешать настоящему удовольствию от еды. Когда вы едите и внимательно жуете, вы привлекаете все свои органы чувств. Это не только поможет вам по-настоящему насладиться едой, но и облегчит желудку определение, когда вы удовлетворены и сыты.

Сколько раз пережевывать пищу

Пережевывание 32 раза является средним числом, применяемым к большинству кусков пищи. На блюда, которые труднее жевать, например стейк и орехи, может потребоваться до 40 разжевываний на один глоток. Для расщепления таких продуктов, как арбуз, может потребоваться меньшее разжевывание - всего 10-15 раз.

Самое важное - пытаться жевать, пока еда не станет практически жидкой - кашевидной. Кроме того, вам не должно быть трудно проглотить ее, и вам не нужно делать глотки жидкости, чтобы облегчить глотание.

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При написании материала использовались следующие источники: сайты Real simple и Healthline.

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