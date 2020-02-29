Перевернет всю науку: ученые сделали гениальное открытие

Ученые научились читать мысли людей (коллаж: РБК-Украина)

Ученые сделали прорыв в изучении человеческого мозга

Ученые научились "читать мысли" людей. Исследователи применяют новую технологию для общения с людьми в вегетативном состоянии и пациентами с тяжелыми травмами мозга. Так пациенты могут отвечать да или нет на поставленные вопросы или рассказать об условиях своей жизни.

В университете Западного Онтарио в Канаде ученые разработали действенный способ "чтения мыслей" пациентов, находящихся в вегетативном состоянии. Ученый Адриан Оуэн нашел способ общения с пациентами, у которых отсутствует возможность к самостоятельной психической деятельности. Оказалось, что некоторые из людей в вегетативном состоянии могут отвечать на вопросы, направляя свои мысли в ответ на инструкции врача. Об этом сообщает NewScientist.

Для такого "чтения мыслей" используется функциональная спектроскопия ближнего инфракрасного диапазона. Оборудование легко устанавливается и работает непосредственно возле пациента.

Так пациенты могут отвечать да или нет на поставленные вопросы или рассказать об условиях своей жизни. Например, если больного просят представить, как он играет в теннис, то у него задействуется участок его мозга, отвечающий за движение. Этот участок светится на специальном экране.

Оуэн проверял свой аппарат на пациентах в реанимации после тяжелой травмы мозга. Он спрашивал, хотят ли они прекратить лечение в случае, если их ждет паралич и невозможность говорить. Положительно отвечали чуть более четверти пациентов.

Отмечается, что метод дает возможность прогнозировать состояние больного. Так, у людей в вегетативном состоянии, реагирующих на инструкции при сканировании мозга, большей вероятности выздороветь.

Напомним, что ранее ученые заявили о грандиозном прорыве в лечении рака.