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Ученые заявили о грандиозном прорыве в лечении рака: клетки расшифрованы

STYLERЖизнь    07.02.2020 - 22:12
Ученые заявили о грандиозном прорыве в лечении рака: клетки расшифрованы
Лечение рака (фото: коллаж РБК-Украина)

Ученые рассказали, что нас ждет революция в лечении рака

Лечение рака выйдет на новый уровень. По крайней мере, так утверждает международная команда ученых, которая впервые расшифровала генетическую информацию 38 видов раковых клеток.

Исследование ученных получило название "Анализ полного генома всех видов рака", и продолжалось более 10 лет. В данном исследовании приняло участие около 1 300 генетиков из 37 стран. Результаты их работы опубликовали многие научные журналы.

Ученные утверждают, что причину возникновения рака можно сравнить с пазлом, который состоит из 100 тысяч кусочков. До этого времени ученные пытались увидеть всю картину, но у них не было возможности. Теперь же все изменилось.

Эксперты говорят, что врачи теперь смогут разработать новые способы ранней диагностики рака, основываясь на полученной информации о происхождении и развитии опухолей. Таким образом, медики должны достичь лучших результатов в области лечения раковых заболеваний.

Выяснилось, что склонность к некоторым видам рака может появиться за несколько десятилетий до выявления опухоли. Иногда это происходит даже в детском возрасте.

Рак - это не одно заболевание, которое возникает в разных органах, а общее название для двух сотен различных болезней. Одна из клеток ткани мутирует, после чего начинает быстро делиться. Так появляется опухоль.

Напомним, что ученые шокировали заявлением о том, что рак может быть заразен. При чем это происходит через микрофлору.

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