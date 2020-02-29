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Переверне всю науку: вчені зробили геніальне відкриття

STYLERНовини науки    29.02.2020 - 19:07
Переверне всю науку: вчені зробили геніальне відкриття
Вчені навчилися читати думки людей (колаж: РБК-Україна)

Вчені зробили прорив у вивченні людського мозку

Вчені навчилися "читати думки" людей. Дослідники застосовують нову технологію для спілкування з людьми у вегетативному стані і пацієнтами з тяжкими травмами мозку. Пацієнти можуть відповідати так або ні на поставлені питання або розповісти про умови свого життя.

В університеті Західного Онтаріо в Канаді вчені розробили дієвий спосіб "читання думок" пацієнтів, які перебувають у вегетативному стані. Вчений Адріан Оуен знайшов спосіб спілкування з пацієнтами, у яких відсутня можливість до самостійної психічної діяльності. Виявилося, що деякі з людей у вегетативному стані можуть відповідати на питання, спрямовуючи свої думки у відповідь на інструкції лікаря. Про це повідомляє NewScientist.

Для такого "читання думок" використовується функціональна спектроскопія ближнього інфрачервоного діапазону. Обладнання легко встановлюється і працює безпосередньо біля пацієнта.

Так пацієнти можуть відповідати так або ні на поставлені питання або розповісти про умови свого життя. Наприклад, якщо хворого просять уявити, як він грає в теніс, тоді у нього задіюється ділянку мозку, що відповідає за рух. Ця ділянка світиться на спеціальному екрані.

Оуен перевіряв свій апарат на пацієнтах у реанімації після важкої травми мозку. Він питав, чи хочуть вони припинити лікування у випадку, якщо їх чекає параліч і неможливість говорити. Позитивно відповідали трохи більше чверті пацієнтів.

Відзначається, що метод дає можливість прогнозувати стан хворого. Так, у людей у вегетативному стані, реагуючих на інструкції при скануванні мозку, більше ймовірності одужати.

Нагадаємо, що раніше вчені заявили про грандіозний прорив в лікуванні раку.

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