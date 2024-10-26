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Переведення годинників в Україні: відомі актори зізналися, що про це думають

Субота 26 жовтня 2024 12:36
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Переведення годинників в Україні: відомі актори зізналися, що про це думають Марія Стопник та Дмитро Вівчарюк пригадали ситуації з минулого (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

У ніч на неділю 27 жовтня Україна перейде на зимовий час - стрілки годинників переведуть на годину назад. І в кожного точно є історія, пов’язана з цим ритуалом.

У розмові з РБК-Украіна думками щодо переведення годинників поділились актори серіалів Нового каналу.

Віталіна Біблів, акторка серіалу "Будиночок на щастя"

"Переводити годинник для мене - це як зустрічати зиму та весну. Я не бачу в цьому нічого поганого. Якщо скажуть, що потрібно переводити, то будемо переводити й ставати в один час з усією європейською спільнотою", - розповіла акторка.

Її найяскравіший спогад про переведення годинників - з 2009 року. Тоді з'явилися перші телефони, які самостійно переводили годинники. Але вона про це не знала і власноруч перевела, коли лягала спати перед зміною.

"Пам'ятаю: продзвенів будильник, я встала, приїхала, а нікого немає. Охоронець відчинив мені двері й каже: "Віталіно, а що ви тут робите?". Я відповіла: "Приїхала на майданчик. А де всі?". А він мені: "Так лише шоста ранку!". Я подивилася на непереведений годинник на руці - там восьма. А на телефоні - шоста. Це був дуже курйозний випадок! Відтоді я більше не переводжу телефони, вони самі все роблять за мене", - розповіла акторка.

Переведення годинників в Україні: відомі актори зізналися, що про це думають

Віталіна Біблів (фото надане прес-службою)

Дмитро Вівчарюк, актор серіалу "Зв’язок"

"У дитинстві мені було прикольно, що годинники переводять. Якщо на годину пізніше, можна на годину більше поспати. Або на годину раніше, то ти спиш на годину менше. Але теж прикольно. Для мене це не грає величезної ролі. Це фізіологічна штука, організм звикає", - розповів артист.

"Та я знаю історичні факти, коли переводили годинники, і це було важливо. Наприклад, під час Першої світової війни ця штука грала величезну роль, бо для когось війна закінчилась на годину раніше або на годину пізніше. Якщо в нашому випадку це матиме значення, то для мене хай хоч на 10 годин переводять, але щоб війна якомога швидше закінчилася", - додав він.

Переведення годинників в Україні: відомі актори зізналися, що про це думають

Дмитро Вівчарюк (фото надане прес-службою)

Марія Стопник, акторка серіалу "Голова"

За словами зірки, вона любить момент, коли ми переводимо годинник на зимовий час.

"Один раз на рік ти розумієш, що можеш поспати на годину довше! Це ж клас. З іншого боку, коли потім переводиш годинник на літній час, це вже не так приємно, адже спиш менше й доводиться вставати на годину раніше. Звісно, в мене були форс-мажори, пов’язані з часом. І запізнювалась, і приходила зарано", - зізналася акторка.

"Все через годинник, який на телефоні вже автоматично переводився, а ти до цього ще не звик. Ну, все, як у всіх, я думаю", - додала вона.

Переведення годинників в Україні: відомі актори зізналися, що про це думають

Марія Стопник (фото надане прес-службою)

Дивіться серіал "Голова" вже з 4 листопада о 19:00 в ефірі Нового каналу. А серіал "Зв’язок" вже зовсім скоро на YouTube. Окрім цього, новий сезон комедійного серіалу "Будиночок на щастя" вийде в ефір вже навесні.

До речі, раніше ми розповідали, чому переведення годинників в Україні можуть не скасувати.

Окрім цього, психолог дала 6 порад для легкого переходу на зимовий час.

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