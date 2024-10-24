Переведення годинників в Україні. Чому повернення до літнього часу можуть не скасувати

В останню неділю жовтня Україна перейде на зимовий час. Якщо президент Володимир Зеленський не підпише законопроект, який скасовує сезонне переведення годинників, навесні на нас чекатиме перехід на літній час.

РБК-Україна розповідає, що про це відомо.

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Скільки разів українці переводять годинники й навіщо

Перехід навесні на літній час і повернення восени до зимового в Україні офіційно запровадили у 1981 році (за часів СРСР) - для економії електроенергії та більш раціонального використання денного світла.

Нині переведення годинника двічі на рік здійснюється згідно з постановою Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".

У ній зазначається, що на території України запроваджено час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки:

в останню неділю березня о 3 годині - на 1 годину вперед

в останню неділю жовтня о 4 годині - на 1 годину назад

Метою переведення годинників є можливість для громадян довше працювати засвітло й менше використовувати штучне освітлення. Крім того, дехто вважає, що перехід на літній час дозволяє хоч і не сильно, але все ж таки заощаджувати електроенергію.

Водночас противники переводу стрілок наголошують, що такі щорічні зміни призводять до порушення біоритмів людей.

Чи буде цьогорічний перехід на зимовий час останнім

Питання відмови від переходу на літній час (і, відповідно, назад) неодноразово порушувалося Верховною Радою та громадськими діячами, проте впродовж тривалого часу залишалось відкритим, оскільки депутати не могли визначитися, який час залишати - зимовий чи літній.

Суть проблеми полягала в тому, що в Україні - досить велика відстань між східними та західними областями. Це дещо ускладнює життя в одному часовому поясі всією країною впродовж цілого року. Водночас більшість фахівців зазначали: не переводити стрілки годинника в Україні реально.

У липні 2024 року Верховна Рада схвалила законопроект №4201, автором якого виступив спікер парламенту Руслан Стефанчук. Документом передбачається відмова від переведення годинників в Україні на літній час. Натомість він визначає "фіксацію" на території нашої держави зимового часу.

Йдеться про те, що обчислення часу на території всієї України здійснюватиметься за "єдиним" київським часом - другим часовим поясом у шкалі Всесвітнього координованого часу UTC+2. При цьому сезонного "переходу" в Україні більше не буде.

Однак для того, щоб закон набрав чинності, його має підписати президент. Станом на 24 жовтня Володимир Зеленський досі цього не зробив (хоча йому на підпис документ направили ще у серпні).

Більше того, за інформацією джерел ВВС, очільник України нібито й не планує його підписувати. Співрозмовник видання з президентської команди буцімто повідомив, що цей закон так і не підпишуть.

Якщо все станеться саме так, навесні українці знову переводитимуть годинники - щоб перейти на літній час.

Коли й куди крутити стрілки, щоб перейти на зимовий час

Цієї осені для переходу на зимовий час стрілки годинників потрібно буде перевести на 1 годину назад у неділю, 27 жовтня (о 4 годині ночі).

Іншими словами, перехід на зимовий час для українців відбудеться в ніч з 26 на 27 жовтня. Поспати при цьому можна буде на годину довше.

Якщо президент не підпише законопроект №4201 і сезонне переведення годинників в Україні не скасують, чергова "зміна" часу чекатиме на нас у неділю, 30 березня 2025 року (о 3 годині ночі).

Тоді стрілки годинників потрібно буде перевести на 1 годину вперед.