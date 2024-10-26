Перевод часов в Украине: известные актеры признались, что об этом думают

В ночь на воскресенье 27 октября Украина перейдет на зимнее время - стрелки часов переведут на час назад. И у каждого есть история, связанная с этим ритуалом.

Виталина Библив, актриса сериала "Будиночок на щастя"

"Переводить часы для меня - это как встречать зиму и весну. Я не вижу в этом ничего плохого. Если скажут, что нужно переводить, то будем переводить и становиться в одно время со всем европейским сообществом", - рассказала актриса.

Ее самое яркое воспоминание о переводе часов - из 2009 года. Тогда появились первые телефоны, самостоятельно переводившие часы. Но она об этом не знала и собственноручно перевела, когда ложилась спать перед сменой.

"Помню: прозвенел будильник, я встала, приехала, а никого нет. Охранник открыл мне дверь и говорит: "Виталина, а что вы здесь делаете?". Я ответила: "Приехала на площадку. А где все?". А он мне: "Так только шесть утра!". Я посмотрела на непереведенные часы на руке - там восемь. А на телефоне - шесть. Это был очень курьезный случай! С тех пор я больше не перевожу телефоны, они сами все делают за меня", - рассказала актриса.

Виталина Библив (фото предоставлено пресс-службой)

Дмитрий Вивчарюк, актер сериала "Зв’язок"

"В детстве мне было прикольно, что часы переводят. Если на час позже, можно на час больше поспать. Или на час раньше, то ты спишь на час меньше. Но тоже прикольно. Для меня это не играет огромной роли. Это физиологическая штука, организм привыкает", - рассказал артист.

"И я знаю исторические факты, когда переводили часы, и это было важно. Например, во время Первой мировой войны эта штука играла огромную роль, потому что для кого-то война закончилась на час раньше или на час позже. Если в нашем случае это будет иметь значение, то для меня пусть хоть на 10 часов переводят, но чтобы война поскорее закончилась", - добавил он.

Дмитрий Вивчарюк (фото предоставлено пресс-службой)

Мария Стопник, актриса сериала "Голова"

По словам звезды, она любит момент, когда мы переводим часы на зимнее время.

"Один раз в год ты понимаешь, что можешь поспать на час дольше! Это же класс. С другой стороны, когда потом переводишь часы на летнее время, это уже не так приятно, ведь спишь меньше и приходится вставать час раньше. Конечно,у меня были форс-мажоры, связанные со временем. И опаздывала, и приходила рано", - призналась актриса.

"Все через часы, которые на телефоне уже автоматически переводились, а ты к этому еще не привык. Ну, все, как у всех, я думаю", - добавила она.

Мария Стопник (фото предоставлено пресс-службой)

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