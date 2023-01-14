"Перетворюється на Маріуполь": російські окупанти жахливо зруйнували Вугледар (фото)

У мережі показали, як виглядає місто Вугледар Донецької області, який постійно обстрілюють окупанти. З'явилась нова світлина, на якій видно розбиті багатоповерхівки та могили вбитих українців

Про це повідомив радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко в Telegram .

Як зараз виглядає місто

За його словами, ще одне українське місто загарбники зруйнували практично так само сильно, як Маріуполь.

"Фото не з Маріуполя. На фото - наш український Вугледар. Який періодично росіяни намагаються та мріють взяти. Найяскравіша демонстрація того, що будь-яке українське місто, до якого дотягуються окупанти, перетворюється на Маріуполь", - написав Андрющенко.

Також він зазначив, що російська пропаганда цинічно кричить про "8-річні обстріли Донбасу українськими військами" у той час, коли російські окупанти рівняють Донецьку область з землею.

"Жодне фото й близько не нагадує кадри з Маріуполя, Вугледара, Волновахи, Бахмута, Курахового, Краматорська та всіх інших українських міст та містечок в Донецької області, які росіяни “звільняють", - зазначив він.

Як виглядає Вугледар після російських обстрілів (t.me/andriyshTime)