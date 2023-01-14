"Превращается в Мариуполь": российские оккупанты ужасно разрушили Угледар (фото)

В сети показали, как выглядит город Угледар Донецкой области, который постоянно обстреливают оккупанты. Появилась новая фотография, на которой видны разбитые многоэтажки и могилы убитых украинцев

Об этом сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко в Telegram .

Как сейчас выглядит город

По его словам, еще один украинский город захватчики разрушили практически так же сильно, как Мариуполь.

"Фото не из Мариуполя. На фото - наш украинский Угледар. Который периодически россияне пытаются и мечтают взять. Самая яркая демонстрация того, что любой украинский город, до которого дотягиваются оккупанты, превращается в Мариуполь", - написал Андрющенко.

Также он отметил, что российская пропаганда цинично кричит о "8-летних обстрелах Донбасса украинскими войсками" в то время, когда российские оккупанты ровняют Донецкую область с землей.

"Ни одно фото и близко не напоминает кадры из Мариуполя, Угледара, Волновахи, Бахмута, Курахового, Краматорска и всех других украинских городов и городков в Донецкой области, которые россияне "освобождают", - отметил он.

Как выглядит Угледар после российских обстрелов (t.me/andriyshTime)