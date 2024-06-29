Перетворити гнів в енергію: що легко прибирати з люттю

Як гнів допомагає прибирати

Прибирання в гніві - це процес, коли ви беретеся за прибирання з метою вивільнити накопичені емоції. Водночас фізичне навантаження змушує вивільнити енергію, зосередившись на завданні, а не на негативних думках.

Це також допомагає відчути контроль безпечним способом. Часто гнів виникає в ситуаціях, коли ми відчуваємо себе безпорадними, проте можна взяти на себе відповідальність за прибирання, виконати його і відчути задоволення від того, що стало на одну справу менше.

Що прибирати у гніві

Почистити шви між плиткою у ванній

Ви можете ефективно очистити плиткові шви за допомогою гарячої води та щітки з жорсткою щетиною. Але насправді, головна складність полягає в тому, що очищення затірки вимагає зусиль - тому вся лють йде в прибирання.

Аби не пошкодити бідолашні шви, рекомендують утриматися від агресивних хімічних засобів, оцту чи відбілювачу, зробивши натомість пасту з харчової соди та перекису водню.

Пропилососити килим та підлогу

Чим важчий пилосос, тим краще - це змушує виливати енергію від злості у фізичні вправи. А чим брудніша підлога - тим більше зусиль.

Щоб зібрати найбільше бруду, чергуйте напрямки. А якщо після цього хочеться додати трохи ароматів, найпростіший спосіб - змочити ватні диски улюбленою ефірною олією та розкласти по кімнатах.

Вибити килими

Іноді насадки пилососа для килимів не впораються з проблемою. Тож в цьому випадку вибивання килимка може бути значно кращим варіантом.

Це не лише фізичні навантаження та активні рухи, які вивільняють лють, а й метод, що дозволяє заощадити електроенергію. Однак, вибиваючи килим, не перестарайтеся - щоб не налякати гучними звуками сусідів.

Помити підлогу

Якщо ви настільки злі, що хочеться когось штовхнути - спробуйте замість цього ретельно та інтенсивно вимити підлогу, нахиляючись, щоб очистити важкодоступні ділянки.

Водночас пам'ятайте, що починати слід з дальнього кута кімнати - і рухатися назад до дверей. Адже опинившись у пастці в кутку, коли доведеться йти по щойно вимитій підлозі, ви можете бути ще більш роздратованими.

Пропилососити меблі

Підніміть подушки дивана, щоб отримати доступ до всього пилу під ними - і щоб бруд отримав прочухани. Хоча навіть думка про прибирання може втомлювати, негативні емоції часом ніби відкривають друге дихання.

А якщо у вас ще залишилася енергія для спалювання, прямуйте до сміттєвого відра і викиньте все сміття, яке ви щойно зібрали в контейнер пилососа.

Регулярно чистячи пилосос та обприскуючи щетину та щітки дезінфекційним засобом, ви позбавляєте прилад від потенційних мікробів та бактерій.