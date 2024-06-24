9 речей, яким треба прибирання кожного дня

Навряд хтось є палким прихильником прибирання - здається, краще ефективно прибирати раз на два тижні. Проте, є певні частини оселі, які потрібно чистити щодня. Та це не означає, що потрібно діставати швабру та найсильніші мийні засоби - достатньо легкого прибирання.

Про те, які місця оселі слід прибирати кожного дня, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Martha Stewart .

Посуд

Хоча може виникнути спокуса покласти брудний посуд у раковину і забути про нього, насправді його потрібно мити щодня.

За словами Мелісси Попінг, засновниці організації The Chemical Free Home, посуд, відкладений на наступний день, може спричинити небажаний запах.

А часточки їжі можуть ускладнити задачу та, в деяких випадках, залишити стійкі плями, що означає витратити більше часу на прибирання.

Кухонна мийка

Мийки зі сталі, білого композиту та порцеляни можуть легко вкритися плямами, якщо їх залишити забрудненими.

Щоб спростити це завдання, радять сполоснути мийку після миття посуду і витерти насухо рушником для сушіння посуду, щоб запобігти утворенню стійких плям від води або мінеральних відкладень.

Пляшка для води

Багаторазові пляшки для води, які досить популярні, потребують щоденного миття. Рекомендують щодня мити цей посуд теплою водою з мийним засобом або, якщо це можливо, в посудомийній машині.

Адже пляшка може стати ідеальною платформою для бактерій, а на кришці може швидко з'явитися пліснява через постійну вологу.

Стільниця на кухні

Кухонні стільниці та плиту (якщо ви готуєте) радять протирати щовечора. Адже це місця для приготування їжі. До того ж на плиті найчастіше збираються розлиті під час приготування їжі бризки.

Якщо залишити ці поверхні без щоденного нагляду, і там, і там можуть розмножуватися шкідливі бактерії, які можуть вплинути на здоров'я.

Підлога на кухні

Хоча вам не потрібно щодня діставати швабру, швидке підмітання підлоги на кухні після приготування вечері дуже важливе.

Підмітання крихт з підлоги слід зробити частиною щоденного прибирання, щоб уберегти оселю від неприємних шкідників.

Губка для миття посуду

Оскільки губки використовуються для миття посуду, вони також потребують щоденного чищення.

У перервах між миттям посуду радять ретельно промивати губку з мийним засобом та, коли це можливо, намагатися дати губці повністю висохнути між використанням.

Кавоварка

Кавоварка не потребує щоденного глибокого очищення або знежирення, але є деякі компоненти, які слід щоденно ополіскувати.

Після використання кавомашини очистьте чашу, куди потрапляє кавова гуща, а також кавник теплою мильною водою - а потім звичайною.

Скляні стінки душової

Після душу на склі нерідко з'являються плями від жорсткої води, які потім важко видалити.

Щоб запобігти цьому, радять щодня (або щоразу, після використання душу) витирати воду з душових дверей за допомогою серветки.

Умивальник і столик в ванній

Щоранку після того, як ви завершили свої справи, рекомендують знайти час, щоб витерти столик, або іншу поверхню у ванній кімнаті, де розміщені важливі засоби. Адже тут легко накопичуються залишки косметики для макіяжу, зубна паста та волосся.

Окрім щоденного прибирання, ці поверхні радять чистити раз на тиждень більш ретельно, щоб видалити всі плями від води та бруду.