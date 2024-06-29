Превратить гнев в энергию: что легко убирать с яростью

Как гнев помогает убирать

Уборка в гневе - это процесс, когда вы беретесь за уборку с целью высвободить накопленные эмоции. В то же время, физическая нагрузка заставляет высвободить энергию, сосредоточившись на задаче, а не на негативных мыслях.

Это также помогает почувствовать контроль безопасным способом. Часто гнев возникает в ситуациях, когда мы чувствуем себя беспомощными, однако можно взять на себя ответственность за уборку, выполнить ее и испытать удовольствие от того, что на одно дело стало меньше.

Что убирать в гневе

Почистить швы между плиткой в ванной

Вы можете эффективно очистить плиточные швы с помощью горячей воды и щетки с жесткой щетиной. Но на самом деле, главная сложность состоит в том, что очищение затирки требует усилий - поэтому вся ярость идет в уборку.

Чтобы не повредить нещастные швы, рекомендуют воздержаться от агрессивных химических средств, уксуса или отбеливателя, сделав пасту из пищевой соды и перекиси водорода.

Пропылесосить ковер и пол

Чем тяжелее пылесос, тем лучше - это заставляет выплескивать энергию от злости в физические упражнения. А чем грязнее пол - тем больше усилий.

Чтобы собрать больше грязи, чередуйте направления. А если после этого хочется добавить немного ароматов, самый простой способ - смочить ватные диски любимым эфирным маслом и разложить по комнатам.

Выбить ковры

Иногда насадки пылесоса для ковров не справятся с проблемой. Поэтому в этом случае выбивание коврика может быть лучшим вариантом.

Это не только физические нагрузки и активные движения, высвобождающие ярость, но и метод, позволяющий сэкономить электроэнергию. Однако, выбивая ковер, не переусердствуйте - чтобы не испугать громкими звуками соседей.

Помыть пол

Если вы настолько злы, что хочется кого-то толкнуть - попробуйте вместо этого тщательно и интенсивно вымыть пол, наклоняясь, чтобы очистить труднодоступные участки.

В то же время помните, что начинать следует с дальнего угла комнаты - и двигаться назад к двери. Ведь оказавшись в ловушке в углу, когда придется идти по только что вымытому полу, вы можете быть еще более раздраженными.

Пропылесосить мебель

Поднимите подушки дивана, чтобы получить доступ ко всей пыли под ними - и чтобы грязь получила взбучку. Хотя даже мысль об уборке может утомлять, негативные эмоции порой открывают второе дыхание.

А если у вас еще осталась энергия для сжигания, направляйтесь к мусорному ведру и выбросьте весь мусор, который вы только что собрали в контейнер пылесоса.

Регулярно чистя пылесос и опрыскивая щетину и щетки дезинфицирующим средством, вы избавляете прибор от потенциальных микробов и бактерий.