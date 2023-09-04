Перетворили на звалише. Дивіться, як зараз виглядає "Донбас Арена" у Донецьку (відео)

У мережі опублікували кадри, на яких видно, як зараз виглядає "Донбас Арена". Це перший стадіон у Східній Європі, спроєктований і побудований відповідно до стандартів 4 категорії УЄФА. Колись на ньому грав домашні матчі донецький Шахтар.

Як зараз виглядає "Донбас Арена"

Стадіон розташований у центрі Донецька, в Міському парку культури і відпочинку. Його відкрили 29 серпня 2009 року. Але з 2014 року матчі на стадіоні не проводяться - арена була розбомблена російськими снарядами ще на початку російської агресії 9 років тому.

"У минулому це один із найкращих стадіонів Європи. Тепер - занедбані, зарослі бур'янами задвірки. Раніше у парку навколо стадіону було повно людей. Тепер немає нікого. Бур'яни нікого не приваблюють. Прийшов "рускій мір" і перетворив місто на звалище", - пише журналіст Денис Казанський в Telegram.

Відколи в місто зайшли окупанти, за спортивною зоною ніхто не доглядає. На відео можна помітити, що територія кругом поросла високою травою й стала занедбаною.

Яким стадіон був раніше

Стадіон Шахтаря "Донбас Арена" може вмістити 52 667 глядачів. Його будівництво обійшлося в 400 млн доларів.

Зовнішній дизайн стадіону розробила британська компанія "АрупСпорт". Конструкція дещо нагадує "літаючу тарілку в парку". Однією з головних відмінних рис дизайну є повне засклення фасаду.

У парку біля стадіону при його відкритті висадили нові молоді насадження, підібрані спеціально під клубні кольори ФК "Шахтар" - восени листя набувало яскраво-оранжевого і червоного забарвлення. А газон тодішнього стадіону був вирощений в Словаччині і був одним з найкращих у світі.

На стадіоні був музей, тематичне кафе, фан-клуб, ресторани, медичний пункт. Там можна було проводити концерти, виставки, різноманітні спортивні заходи та боксерські поєдинки.

Нагадаємо, що останній матч на рідній "Донбас Арені" Шахтар провів 2 травня 2014 року проти Іллічівця (3:1). Після того футбольний клуб переїхав в Київ.

"Донбас Арена" до російського вторгнення (фото: Google)

"Донбас Арена" (фото: Вікіпедія)