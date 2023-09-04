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У центрі Донецька вибухи: які райони під обстрілом (відео)

Донецьк, Понеділок 04 вересня 2023 14:54
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У центрі Донецька вибухи: які райони під обстрілом (відео) Фото: тимчасово окупований Донецьк знову потрапив під обстріл 4 вересня (t.me/itsdonetsk)
Автор: Наталія Гурковська

Вибухи у Донецьку сталися у понеділок, 4 вересня. Атакований центр міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram так званого "мера" Донецька Олексія Кулемзіна.

"Продовжується хаотичний обстріл центру Донецька. У зоні ризику район парку кованих фігур, "Ізумруда", - розповів він.

Крім того, за його словами, під обстрілом опинилися Ворошиловський та Київський райони.

"Внаслідок обстрілу біля багатоквартирного будинку на пр. Миру (Ворошиловський район, - ред.) горить автомобіль", - додав гауляйтер.

У мережі вже публікують відео з місця обстрілу.

Обстріли Донецька

Тимчасово окупований Донецьк постійно перебуває під обстрілом. Окупанти самі атакують місто. Наприклад, нещодавно через атаку Донецька, захопленого російськими військами з 2014 року, постраждали понад 10 людей, а 6-річна дівчинка загинула.

Нагадаємо, 23 серпня вибухи пролунали в центрі міста, а 14 серпня повідомлялось про "приліт" по загарбниках в районі заводу "Топаз".

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