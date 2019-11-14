Я бы вас всех перестрелял: в Ровно полковник избил полицейского

В Ровно экс-полковник милиции избил патрульного, который остановил его автомобиль. Инцидент произошел поздно вечером 12 ноября на улице Басивкутского.

Патрульные полицейские остановили по ориентировке автомобиль марки Range Rover, в котором находился 27-летний водитель и трое пассажиров. Все присутствующие в машине имели признаки алкогольного опьянения, но водитель от прохождения освидетельствования отказался.

Кроме того, известно, что молодой человек – житель Сарненского района, который подозревается в краже. На данный момент он находится под следствием и ему выбрали меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета. Еще один пассажир также находится под следствием и был выпущен под залог.

После того, как патрульные остановили автомобиль, возник конфликт с пассажирами, в который вмешался бывший сотрудник правоохранительных органов, 49-летний полковник, а ныне адвокат. У него при себе был боевой пистолет "Форт 17", которым он угрожал всех перестрелять.

"Он сказал: "Моя бы воля, я бы вас всех перестрелял". И начал выходить из автомобиля. Тогда у него из рук выпал пистолет", - рассказал Сергей Мерчук, руководитель Патрульной полиции Ровенской области.

Патрульные быстро отреагировали на опасность и начали задерживать дебоширов, так как гражданин с оружием и в неадекватном состоянии мог причинить вред окружающим.

В Ровно экс-полковник МВД избил полицейского

Позже стало известно, что задержанный – полковник МВД Сергей Авраменко, который ранее занимал высокие должности, а ныне работает адвокатом. Он стал угрожать патрульным.

"Имеет влиятельные связи. Уже угрожает работникам полиции, что мы будем иметь много проблем", - добавил Мерчук.

На данный момент Авраменко находится в больнице. Как он сообщил, во время стычки с полицией он получил травмы. Он добавил, что никому не угрожал, а пистолет просто выпал случайно.

Полиция изъяла оружие, а также автомобиль. На всех участников открыто производство – за сопротивление сотрудникам полиции и нанесение травм (у одного из патрульных травма ноги). Задержанных отпустили под личное обязательство.