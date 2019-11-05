Под Полтавой пьяный в стельку отец убил своего 6-месячного сына

Под Полтавой отец убил собственного сына (Коллаж РБК-Украина)

Под Полтавой 21-летний пьяный отец убил своего малыша

В Лубенском районе Полтавской области произошла страшная трагедия. Пьяный 21-летний мужчина пришел домой и убил собственного сына, которому было всего шесть месяцев от роду. О смерти малыша сообщил правоохранительным органам местный врач, куда доставили ребенка. Об этом информирует пресс-служба полиции Полтавской области.

"Пока мать занималась хозяйством на улице, отец убил своего 6-месячного мальчика. Мать вызвала на место трагедии врача, который констатировал смерть малыша и, в свою очередь, сообщил об этом в полицию", - рассказал руководитель пресс-службы полиции области Юрий Сулаев.

В Полтавской области мужчина убил своего малыша (фото: РБК-Украина)

Сейчас тело ребенка направлено на экспертизу для установления причины смерти. Причину гибели покажет вскрытие.

Полиция открыла уголовное производство. Горе-отец задержан и сейчас находится в СИЗО. Правоохранительные органы продолжают следствие.

Как ранее мы сообщали, во Львовской области случилась трагедия с четырехлетним мальчиком, который задохнулся в салоне автомобиля родителей.