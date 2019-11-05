ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Под Полтавой пьяный в стельку отец убил своего 6-месячного сына

STYLERЖизнь    05.11.2019 - 11:21
Под Полтавой пьяный в стельку отец убил своего 6-месячного сына
Под Полтавой отец убил собственного сына (Коллаж РБК-Украина)

Под Полтавой 21-летний пьяный отец убил своего малыша

В Лубенском районе Полтавской области произошла страшная трагедия. Пьяный 21-летний мужчина пришел домой и убил собственного сына, которому было всего шесть месяцев от роду. О смерти малыша сообщил правоохранительным органам местный врач, куда доставили ребенка. Об этом информирует пресс-служба полиции Полтавской области.

"Пока мать занималась хозяйством на улице, отец убил своего 6-месячного мальчика. Мать вызвала на место трагедии врача, который констатировал смерть малыша и, в свою очередь, сообщил об этом в полицию", - рассказал руководитель пресс-службы полиции области Юрий Сулаев.

Под Полтавой пьяный в стельку отец убил своего 6-месячного сына

В Полтавской области мужчина убил своего малыша (фото: РБК-Украина)

Сейчас тело ребенка направлено на экспертизу для установления причины смерти. Причину гибели покажет вскрытие.

Полиция открыла уголовное производство. Горе-отец задержан и сейчас находится в СИЗО. Правоохранительные органы продолжают следствие.

Как ранее мы сообщали, во Львовской области случилась трагедия с четырехлетним мальчиком, который задохнулся в салоне автомобиля родителей.

Гибель 14-летнего школьника в Прилуках: новые детали резонансного дела (видео) Убийство Дарьи Лукьяненко: в деле с подозреваемым новый поворот
Новости Украины преступления
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь