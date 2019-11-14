Я б вас всіх перестріляв: у Рівному полковник побив поліцейського

В Рівному екс-полковник міліції побив патрульного, який зупинив його автомобіль. Інцидент стався пізно ввечері 12 листопада на вулиці Басівкутській.

Патрульні поліцейські зупинили за орієнтуванням автомобіль марки Range Rover, в якому перебував 27-річний водій і троє пасажирів. Всі присутні в машині мали ознаки алкогольного сп'яніння, але водій відмовився від проходження огляду.

Крім того, відомо, що молодий чоловік – житель Сарненського району, який підозрюється у крадіжці. На даний момент він перебуває під слідством і йому обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з носінням електронного браслета. Ще один пасажир також перебуває під слідством і був випущений під заставу.

Після того, як патрульні зупинили автомобіль, виник конфлікт з пасажирами, у який втрутився колишній співробітник правоохоронних органів, 49-річний полковник, а нині адвокат. У нього при собі був бойовий пістолет "Форт-17", яким він погрожував усіх перестріляти.

"Він сказав: "Моя б воля, я б вас всіх перестріляв". І почав виходити з автомобіля. Тоді у нього з рук випав пістолет", - розповів Сергій Мерчук, керівник Патрульної поліції Рівненської області.

Патрульні швидко відреагували на небезпеку і почали затримувати бешкетників, так як громадянин, зі зброєю і в неадекватному стані міг заподіяти шкоду оточуючим.

В Рівному екс-полковник МВС побив поліцейського

Пізніше стало відомо, що затриманий – полковник МВС Сергій Авраменко, який раніше обіймав високі посади, а нині працює адвокатом. Він став погрожувати патрульним.

"Має впливові зв'язки. Вже погрожує працівникам поліції, що ми будемо мати багато проблем", - додав Мерчук.

На даний момент Авраменко знаходиться в лікарні. Як він повідомив, під час сутички з поліцією він отримав травми. Він додав, що нікому не погрожував, а пістолет просто випав випадково.

Поліція вилучила зброю, а також автомобіль. На всіх учасників відкрито провадження – за опір співробітникам поліції і нанесення травм (у одного з патрульних травма ноги). Затриманих відпустили під особисте зобов'язання.