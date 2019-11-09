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Пошел в зал бить морду: Зеленский подрался на концерте "Квартала 95" (видео)

STYLERПерсоны    09.11.2019 - 16:35
Пошел в зал бить морду: Зеленский подрался на концерте "Квартала 95" (видео)
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский вспомнил о драке на одном из концертов "Квартала 95"

Владимир Зеленский вспомнил о том, как избил зрителя на одном из концертов "Квартала 95". Пользователи сети обратили на интересную часть интервью президента Дмитрию Гордону, которое состоялось более полугода назад. Сам гарант признался, что когда-то поднял руку на зрителя шоу в Германии и назвал причины такого поведения.

Владимир Зеленский признается, что не привык драться.

"Я бы никогда просто так не распускал руки. Это вообще не путь для любого человека. Но есть какие-то моменты, когда вытирают ноги, и не только об тебя", - начал Зеленский.

Владимир Зеленский объяснил, что причина кроется в информационной политике России и присутствии российских СМИ в Германии. Там, по его заявлениям, неоднократно пытались срывать концерты "Квартала 95" с его участием.

"И вот в Германии был острый момент, в Берлине. У нас было два аншлага в одном городе. И там еще был большой зал такой – 2 900 (посадочных мест – ред.). Обычно тысячники-залы, а тут 2 900, много людей было, вот к чему я говорю. У нас была какая-то штука, по-моему, песня "Родина". Да был такой вот номер, где мы сказали… А перед этим я говорил еще про Украину, что это наша земля… Мы говорили про Крым. Я говорю: "ну вы нас понимаете? Финальную песню мы хотим спеть про нашу страну, про то, о чем нам болит, беспокоит". Кто-то там выкрикнул: "какая там ваша страна?". По-моему, даже был русский флаг. Это понятное дело была провокация, да", - рассказывает Зеленский.

После этого началась словесная перепалка между Зеленским и зрителем.

"Да, он что-то там продолжал говорить, что-то гадкое он сказал про Украину. В общем, я пошел в зал ему бить морду", - признался президент.

После этого он добавил, что недовольную группу зрителей "вынесли из зала" гости шоу. Владимир Зеленский дал указание администрации вернуть деньги за приобретенные билеты на концерт группе провокаторов.

Владимир Зеленский - интервью с Дмитрием Гордоном (видео: youtube.com)

Напомним, что ранее звезда "Квартала 95" раскрыл секрет успеха "Слуги народа".

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Новости Украины Владимир ЗеленскийКвартал 95
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