Как перестать волноваться и начать жить прямо сейчас: эти способы действительно работают

Перестаньте бороться с волнением

Тратить свое здоровье и время на постоянные переживания и волнения – пустая затея. Тем более, что это не решит поставленную задачу. Стоит проанализировать причину ваших волнений, поискать решение. Если оно есть, то переживать не за что.

Попросите помощи у близких

Если вас что-то тревожит и беспокоит – поговорите об этом с родными и друзьями. Проговаривая неприятную ситуацию, вы сможете перестать волноваться. А порой сторонний взгляд на вашу ситуацию поможет вам понять, что не стоит волноваться.

Любите себя

В любой непонятной ситуации позаботьтесь о себе – прилягте, мысленно обнимите себя. Поставьте на первое место свое собственное спокойствие и здоровье своих нервов. Используйте то, что дает вам состояние покоя – сделайте любимую процедуру, прогуляйтесь в любимую кофейню. Делайте то, что вы любите.

Начните медитировать

Медитация стала отличным способом успокоить нервы, улучшить настроение, избавиться от тревожности, агрессии и гнева. Как утверждают специалисты Центра здоровья и достижений в образовании, медитации помогают снять даже чувство сильной усталости.

Дышите правильно

В состоянии стресса и напряженности сердце начинает биться намного быстрее, а дыхание становится частым. В такой ситуации организму нужна пауза и много кислорода. Выдохните и начните дышать глубоко и ровно – это поможет восстановить баланс.

Найдите любимое занятие

Если ваш день загружен под завязку и у вас полно любимых дел – времени на переживания останется не так уж и много. Хобби или увлечения являются очень полезным инструментом избавления от волнения. Это может быть вязание, рисование, игра на музыкальном инструменте, йога, бег, чтение, даже просмотр сериалов – любое занятие, которое помогает успокоиться и доставляет вам удовольствие.

Не принимайте скоропалительных решений

Хорошенько взвешивайте все "за" и "против" до принятия решения – это избавит вас от переживаний за то, что вы что-то сделали не так. Подумайте и задайте себе вопрос – нужно ли совершать то, что вы наметили или нет. Попытайтесь представить, что произойдет после принятия любого вашего решения – моделируйте жизненные ситуации.