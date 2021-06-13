Эти привычки могут лишить вас зрения: что категорически делать нельзя
Повседневные привычки имеют сильное влияние на весь организм человека. Но важнее всего является то, чем мы ежедневно убиваем свое зрение. Некоторые привычки могут не просто его снизить, а даже привести к слепоте.
Какими способами мы ежедневно разрушаем собственное зрение, рассказали медики в статье на портале EatThis.
Слишком много солнца
Независимо от времени года и местности, в которой мы живем, мы часто не задумываемся о защите своих глаз от яркого солнца. Мы знаем о важности солнцезащитного крема, но забываем о вредном воздействии ультрафиолетовых лучей на глаза. Нужно носить шляпы с широкими полями, контактные линзы с защитой от ультрафиолета и плотно прилегающие солнцезащитные очки с защитой от ультрафиолета.
Неправильная диета
Рафинированные и обработанные пищевые продукты могут провоцировать воспалительные процессы в организме, и это сказывается также на состоянии зрения и глаз. Хронические воспалительные процессы могут повредить глаза и понизить зрение. Нужно употреблять нежирные белки, полезные жиры и насытить свой рацион фруктами и овощами по максимуму.
Нарушение правила 20-20-20
При постоянной работе за компьютером или частым использованием экранов планшетов или смартфонов, нужно использовать правило "20-20-20". Каждые 20 минут нужно отводить глаза от экрана, направлять взгляд на 20 метров вперед и держать фокус 20 секунд. И не забывать моргать. Это важно для состояния глаз. Как утверждают медики, частое моргание и перенос фокусировки при использовании экранов помогает очистить глаза и смазать их поверхность.
Использование косметики
Постоянное использование косметики, особенно той, у которой закончился срок годности – очень вредно для глаз. Это может провоцировать рост бактерий и инфекций. Возьмите в привычку менять средства для макияжа каждые три месяца, на ночь снимать косметику – всегда, и никогда не делиться своей косметикой с другими.
Напряжение и стрессы
Постоянное напряжение и хронические стрессы наносят ущерб всему организму, а для глаз это может обернуться катастрофой. При стрессе происходит выброс гормона кортизола, который негативно влияет на работу нервной системы. А она, в свою очередь, бьет по многим важным органам. Кортизол может вырабатываться даже после того, как стресс прошел, и этот процесс истощает в организме запас питательных средств. Добавьте в рацион витамины, которые действую на нервную систему – С, Е, В, цинк, омега-3. Постарайтесь справиться со стрессом.
Вы трете глаза
Постоянное трение глаз может вызвать повреждение микрососудов мелких кровеносных сосудов под кожей. Это приводит к появлению темных кругов и отечности. Также появляются ранние морщины, может быть опущение век. Не трогайте свои глаза без надобности. Если есть сильное желание потереть – умойтесь. Избавьтесь от этой привычки.
Постоянный недосып
Хронический недосып приводит не только к старению организма и кожи, но и ухудшает зрение. Нехватка сна вызывает темные круги, подергивание глаз, нарушение четкости зрения, кровяным пятнышкам на глазах, сухости, зуду и чувствительности к свету. Взрослый человек должен спать от 7 до 9 часов в сутки. Это не только поможет сохранить зрение, но и снизит риск других серьезных заболеваний.
Вы не лечите близорукость
Считается, что близорукость – это безобидное возрастное последствие. Однако, если ее не лечить, то она может вызвать необратимое ухудшение зрения и даже слепоту. Генетика повышает риск развития близорукости, а работа, при которой мы все время напрягаем глаза, ее усугубляет. Нужно чаще бывать на свежем воздухе, посещать специалиста и следить за состоянием своих глаз.
Нарушение гигиены
Руки и глаза держать в чистоте особенно важно, так как плохая гигиена приводит к различным инфекциям. Врачи отмечают что нужно часто мыть руки, умываться, менять контактные линзы и футляр к ним. Использовать только те растворы, которые предназначены для контактных линз.
Вы не используете очки для плавания
Человеческие глаза не предназначены для использования под водой. В бассейнах в воде бывает все что угодно: хлор, крем для загара, пот, пыль, химические вещества. Соленая вода в водоемах менее опасна для глаз, чем вода в бассейнах. В большей опасности находятся те, кто носит линзы – их нельзя применять во время похода на бассейн. Используйте очки для плавания, убедитесь, что они плотно прилегают.
Эта же рекомендация касается и специальных защитных очков для ремонтных работ или работы по дому. Химические вещества могут губительно влиять на ваше зрение.
Чрезмерное использование экранов
Днем вы работаете за компьютером, вечером читаете новости в смартфоне, утром просматриваете что-то на планшете. Таким образом ваши глаза находятся постоянно в напряжении. Фокусировка на экране приводит к близорукости, и со временем вы хуже начнете видеть дальние предметы. Делайте перерывы, используйте правило "20-20-20", чаще гуляйте на свежем воздухе.
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