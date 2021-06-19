Як перестати хвилюватися і почати жити прямо зараз: ці способи дійсно працюють

Перестаньте боротися з хвилюванням

Витрачати своє здоров'я і час на постійні переживання і хвилювання – порожня справа. Тим більше, що це не вирішить поставлене завдання. Варто проаналізувати причину ваших хвилювань, пошукати рішення. Якщо воно є, то переживати нема за що.

Попросіть допомоги у близьких

Якщо вас щось турбує і турбує – поговоріть про це з рідними та друзями. Промовляючи неприємну ситуацію, ви зможете перестати хвилюватися. А часом сторонній погляд на вашу ситуацію допоможе вам зрозуміти, що не варто хвилюватися.

Любіть себе

У будь-якій незрозумілій ситуації подбайте про себе – приляжте, подумки обійміть себе. Поставте на перше місце свій власний спокій і здоров'я своїх нервів. Використовуйте те, що дає вам стан спокою – зробіть улюблену процедуру, прогуляйтеся в улюблену кав'ярню. Робіть те, що ви любите.

Почніть медитувати

Медитація стала відмінним способом заспокоїти нерви, поліпшити настрій, позбутися від тривожності, агресії та гніву. Як стверджують фахівці Центру здоров'я і досягнень в освіті, медитації допомагають зняти навіть почуття сильної втоми.

Дихайте правильно

У стані стресу і напруженості серце починає битися набагато швидше, а дихання стає частим. У такій ситуації організму потрібна пауза і багато кисню. Видихніть і почніть дихати глибоко і рівно – це допоможе відновити баланс.

Знайдіть улюблене заняття

Якщо ваш день завантажений під зав'язку й у вас повно улюблених справ – часу на переживання залишиться не так вже й багато. Хобі або захоплення є дуже корисним інструментом позбавлення від хвилювання. Це може бути в'язання, малювання, гра на музичному інструменті, йога, біг, читання, навіть перегляд серіалів – будь-яке заняття, яке допомагає заспокоїтися і приносить вам задоволення.

Не приймайте поспішних рішень

Гарненько зважуйте всі "за" і "проти" до прийняття рішення – це позбавить вас від переживань за те, що ви щось зробили не так. Подумайте і поставте собі питання – чи потрібно робити те, що ви намітили чи ні. Спробуйте уявити, що станеться після прийняття будь-якого вашого рішення - моделюйте життєві ситуації.