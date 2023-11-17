Припиніть це робити у салоні краси: 8 вчинків, які не подобаються перукарям

Критикувати роботу майстра

Часто важко всидіти у салоні краси годинами, поки майстер фарбує волосся.

Стиліст Каллі Хенскенс розповіла, що працювати з зовнішністю людей - велика відповідальність. Однак, часто люди щойно сівши у крісло починають критикувати майстра.

"Ми тут не для того, щоб засуджувати вас чи виділяти будь-які недоліки. Ми тут, щоб розкрити цю внутрішню красу та допомогти вам виокремити себе", - йдеться у повідомленні.

Дивлячись вниз під час стрижки

Коли ваш перукар бере машинку для стрижки, потрібно сісти прямо, покласти телефон та дивитись вперед. Якщо цього не зробити, то це може поставити під загрозу кінцевий результат.

Ваша увага та рівна постава гарантують безпеку, поки стиліст працює гострими інструментами. Це також допомагає створити більш збалансовану стрижку.

Керувати роботою майстра

Зворотній зв’язок завжди вітається в кріслі салону, але не варто керувати роботою майстра. Це також може потенційно заважати перукарю повністю проявити свою творчість і продемонструвати свої навички.

"Ми всі, як професіонали, маємо власний творчий підхід", - каже стиліст Каллі Хенскенс.

Мовчати, якщо не подобається результат

Цілком нормально повідомити свого стиліста, якщо під час стрижки чи фарбування вам щось не подобається.

Якщо ви скажете це на початку, то майстер зможе все виправити і ви вийдете з салону з зачіскою, яка вам справді буде подобатись.

"Якщо в кінці процедури вам не подобається результат, то скажіть про це майстру. Для вашого стиліста краще отримати шанс вирішити проблему відразу, ніж почути про це через кілька днів або, що ще гірше, через жахливий відгук, який може вплинути на його бізнес", - розповіли експерти.

Ігнорування рекомендованих засобів для волосся

Кожна людина має певний бюджет, який витрачає на процедури та догляд за волоссям.

Тому, якщо ви витрачаєте великі гроші на ламінування або балаяж, то варто використовувати якісні засоби для волосся, які рекомендує стиліст.

Перукар Джуліус Майкл розповів, що не якісні шампуні часто складаються з шкідливих компонентів, які в кінцевому підсумку можуть лише завдати шкоди.

Не продумування результату

Варто точно описати перукарю, чого ви хочете. Якщо ви це проігноруєте, то це може призвести до результату, який вам не сподобається.

"Не забувайте шукати фотографії для натхнення, де модель має структуру волосся та колір, подібні до ваших", - каже перукар.

"Жирне" волосся

Джуліус Майкл зазначив, що на фарбування волосся потрібно приходити з вимитим волоссям. Все тому, якщо на волоссі забагато "жиру" та бруду, то засоби можуть не дати бажаного результату.

Тому перед відвідування салону переконайтесь, щоб ваше волосся було чистим та сухим, тоді стиліст матиме "ідеальне полотно для роботи".

Часте використання сухого шампуню

Сухий шампунь дуже дієвий, але не передвизначений для регулярного використання.

"Велика помилка полягає в тому, що клієнти використовують сухий шампунь замість того, щоб помити волосся", - зазначив стиліст Чез Дін.

Зокрема, важливо регулярно очищати саме шкіру голови.